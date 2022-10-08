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愛爾蘭加油站爆炸 目前起因不明已知7死

中央社都柏林8日綜合外電報導
愛爾蘭警方今天表示，多尼哥郡（Donegal）一座加油站昨天發生爆炸，目前死亡人數已增至7人。美聯社
愛爾蘭警方今天表示，多尼哥郡（Donegal）一座加油站昨天發生爆炸，目前死亡人數已增至7人。美聯社

愛爾蘭警方今天表示，多尼哥郡（Donegal）一座加油站昨天發生爆炸，目前死亡人數已增至7人。爆炸發生後，救難人員徹夜搜救以尋找生還者，搜救工作目前仍在進行中。

路透社報導，新芬黨（Sinn Fein）籍國會議員杜赫蒂（Pearse Doherty）昨天在現場指出，這是在「一個非常熱鬧地點」發生的「嚴重爆炸事件」。警方昨晚發表的聲明並未提到爆炸起因。

警方說，已知有8人受傷，傷患已送到列特肯尼（Letterkenny）大學醫院救治。院方表示，在事故發生後，院內已啟動重大緊急事件處理機制，並正救治若干傷患。

當地時間昨天下午3時過後不久，柯里斯洛（Creeslough）村外一座Applegreen公司的加油站發生爆炸。柯里斯洛村距離列特肯尼鎮大約25公里。

現場照片顯示，加油站的店舖樓上居住區牆壁遭到炸穿，屋頂有部分塌陷，瓦礫散落到停有若干車輛的加油位置。

杜赫蒂說，這起「強烈爆炸」的聲音傳到了周圍數英里外，而且事發後數小時還有人受困在建築內，有些受困者與建築外的救難人員取得了互動。

他指出，這座加油站是柯里斯洛村的唯一商店，內部還設有郵局和髮廊。

杜赫蒂在現場接受愛爾蘭廣播電視台（RTE）訪問時說：「大家都抱著最好的希望，但這是一次嚴重爆炸，正好炸穿了這棟建築，而且事發當時，這個地點非常熱鬧。」

加油站

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