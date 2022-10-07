普亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖

北韓領導人金正恩。美聯社

俄羅斯 總統普亭今天過70歲生日，北韓 領導人金正恩本週致上「粉碎美國挑戰和威脅」祝福，兩個被排斥國家深化關係有跡可循。學者認為，兩國可能回復冷戰時期「準同盟關係」。

俄羅斯對烏克蘭 發動戰爭，國際處境更加孤立，因而日益看重北韓的價值。就平壤而言，對莫斯科關係雖然不若鼎盛的蘇聯時期那般友好，不過它現在也因「俄羅斯需要朋友」而獲得明顯好處。路透社整理兩國關係演進如下：

●俄對北韓政治相挺

共產主義國家北韓於冷戰初期在蘇聯支持下建國。1950年到1953年韓戰期間，北韓在中國和蘇聯大舉援助下，對抗韓國及其美國和聯合國盟友，雙方陷入僵局。

北韓高度仰賴蘇聯援助長達數十年之久。1990年代蘇聯解體，北韓跟著爆發大饑荒。

北韓領導人向來傾向利用北京與莫斯科相互制衡。金正恩主政後，起初對中、俄關係都相對冷淡。北韓幾次核試爆，中、俄都加入美國行列，對北韓實施嚴厲制裁。

不過2017年北韓最近一次核試爆後，金正恩採取行動修補對中、俄關係。2019年，金正恩和普亭在俄羅斯海參崴（Vladivostok）高峰會上首度會面，從那時候開始，俄羅斯就加入中國的行列，反對對北韓實施新制裁。

俄、中今年5月否決以美國為首的制裁攻勢，導致聯合國安全理事會自2006年開始懲罰北韓後，首度在此一議題上公開分裂。

●北韓支持烏克蘭戰爭

北韓投桃報李，公開力挺俄羅斯侵略烏克蘭，成為極少數承認烏克蘭分離主義地區獨立地位的國家之一。俄羅斯宣告併吞烏克蘭4州後，北韓本週也表達支持。

海參崴遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）國際關係教授魯金（Artyom Lukin）近期在美國智庫「北緯38度」（38 North）的報告中寫道：「莫斯科在烏克蘭的『特別軍事行動』已經開啟新的地緣政治現實，也就是克里姆林宮和北韓可能日益緊密，甚或達到恢復冷戰時期那種準同盟關係的程度。」

魯金還提到，值得注意的是，北韓已經開始以「戰術和戰略合作」的新用語來形容對俄關係。

●經貿關係

專家表示，北韓貿易大多通過中國進行，不過俄羅斯也是它的潛在重要夥伴，特別在石油供應方面。

莫斯科否認違反聯合國制裁，但是俄羅斯油輪曾遭控協助規避對北韓出口石油限額。制裁監督機構也曾報告，儘管北韓勞工遭禁赴海外工作，但他們還是出現在俄羅斯。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，北韓嚴格封鎖邊境，兩國幾乎完全中止貿易和人員往來。曾有俄羅斯外交官得用軌道手推車自己推行李回家。

魯金引述當地政府報告指出，鐵路貿易應該很快就會恢復。他說，有理由相信，至少北韓這端會開始取消部分邊境限制。