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俄併吞烏克蘭4州 歐盟祭第8輪制裁

中央社布魯塞爾6日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）今天對俄羅斯實施新一波制裁。路透
歐洲聯盟（EU）今天對俄羅斯實施新一波制裁。路透

歐洲聯盟（EU）今天對俄羅斯實施新一波制裁，將30人與7個實體增列黑名單中，並擴大進出口禁令，理由是俄羅斯吞併了烏克蘭4州。

這些措施在歐盟官方行政專刊上公布後生效，也對俄羅斯運送世界各地的原油價格上限指明方向，不過，這些有待七大工業國集團（G7）內部制定了細節後才會實施。

歐盟法規指出，這波制裁是為了回應俄羅斯「進一步侵略烏克蘭，在目前被非法占領的頓內次克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等地區辦理非法的假公投…非法吞併那些烏克蘭地區…以及俄羅斯聯邦頒布動員令並一再威脅使用大規模毀滅性武器」。

歐盟黑名單中增列30人和7個實體，包括歌手奇切里娜（Yulia Chicherina）和拉斯托格夫（Nikolay Rastorguev），以及其他被視為支持戰爭的「宣傳」藝術家。

列入黑名單的還包括俄羅斯選舉委員會及其負責人、併吞地區的代理俄羅斯官員，以及俄羅斯國防官員和國防附屬公司。

這是自克里姆林宮於2月下令入侵烏克蘭以來，歐盟對俄羅斯實施的第8次制裁。

俄羅斯 烏克蘭 歐盟

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