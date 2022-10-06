不想上戰場 2俄人搭小船逃到阿拉斯加 向美尋求庇護

兩名聲稱為了躲避徵召令的俄國人逃到位於白令海的一個阿拉斯加州偏遠島嶼後，正向美國政府申請庇護。(美聯社)

烏克蘭戰事陷入停滯，俄羅斯 總統普亭日前祭出局部動員令，宣布徵召多達30萬人加入前線，但徵召令一下便掀起俄人出逃潮。兩名聲稱為了躲避徵召的俄國人逃到位於白令海的一個阿拉斯加州 偏遠島嶼後，正向美國政府申請庇護。

美國國土安全部發布聲明說，兩人搭乘一艘小船於4日抵達。一名發言人稱，兩人已被送往安克雷奇做進一步查問，並會以美國入境法例處理。

代表阿拉斯加州的兩名參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）和蘇利文 （Dan Sullivan）6日表示，兩名俄羅斯人在距離俄羅斯海岸約80公里的阿拉斯加聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）甘伯爾（Gambell）地區附近登陸後，已向美國政府申請庇護。

穆考斯基在聲明中說，美國海關與邊境保護局（CBP）從750英里外調派海岸警衛隊的飛機，趕赴甘伯爾了解情況，地方與聯邦政府也正積極合作，盡快確認此兩人身分。

蘇利文則鼓勵海關與邊境保護局與海岸警衛隊一起制定因應計畫，以防更多俄國人出逃至美國尋求庇護。

蘇利文表示，此事清楚表明兩件事，首先，俄羅斯人並不想幫普亭打這場侵略烏克蘭的戰爭，其次是，有鑑於阿拉斯加州鄰近俄國，將在「維護美國安全方面扮演重要角色」。