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以色列前總理內唐亞胡拚掌權 贖罪日急送醫後出院

中央社耶路撒冷6日綜合外電報導
以色列11月1日將提前舉行大選，鷹派前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）尋求重掌大權。美聯社
以色列11月1日將提前舉行大選，鷹派前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）尋求重掌大權。美聯社

以色列11月1日將提前舉行大選，鷹派前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）尋求重掌大權。他昨天於贖罪日禁食時感到身體不適，經過一夜住院觀察後，今天出院。

法新社報導，內唐亞胡辦公室發出聲明指出，內唐亞胡已接受所有檢查，在得知結果完全正常後，已經從夏里茲迪克（Shaare Zedek）醫學中心出院。

昨天晚上，即將滿73歲的內唐亞胡於耶路撒冷一座猶太教堂參加贖罪日祈禱時感到不適。他的辦公室說，內唐亞胡一直在禁食。

贖罪日是猶太教一年當中最神聖的日子。

11月1日，以色列將舉行4年內第5度大選。此次選舉，中間派的看守總理拉皮德（Yair Lapid）可能會下台，鷹派的內唐亞胡再度重掌大權的可能性極高。

內唐亞胡是以色列史上任期最久的總理，正因多項貪汙罪名受審，他則否認犯行。

拉皮德籌組的執政聯盟2021年終結了內唐亞胡連續12年的執政。

最新民調顯示，內唐亞胡所屬的「聯合黨」（Likud Party）現居領先，將拿下以色列國會120個席次當中超過30席。另外，內唐亞胡的右翼聯盟，包括極端正統派（ultra-Orthodox）和極右派政黨，接近囊括位居多數所需的61個席次。

以色列 猶太 醫學

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