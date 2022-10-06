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印度喜馬拉雅山區雪崩 救難人員已尋獲16具遺體

中央社德哈拉丹6日綜合外電報導
印度喜馬拉雅山區雪崩，目前死亡總數已達到16人。圖為獲救的生還者在小屋避難。(Getty Images)
印度喜馬拉雅山區雪崩，目前死亡總數已達到16人。圖為獲救的生還者在小屋避難。(Getty Images)

印度喜馬拉雅山區4日發生雪崩，印度國防部下轄的尼赫魯登山學校（Nehru Institute of Mountaineering）指出，救難人員今天尋獲12具遺體，目前死亡總數已經達到16人。

法新社報導，印度高海拔作戰學校（High Altitude Warfare School）的搜救隊伍今天加入印度空軍和地方救災機構，協助這項極具挑戰的救難行動。

印度西藏邊境警察當局說，一處位於海拔4900公尺的直升機降落地點已經準備就緒，今天早晨直升機也成功試降。

10月4日，由嚮導和學員組成的41人登山團隊，在印度北阿坎德省（Uttarakhand）的「卓帕帝旦大-2號」（Mount Draupadi ka Danda II）靠近山頂處，遇上大規模雪崩。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述獲救登山學員拉爾瓦尼（Sunil Lalwani）說法，他描述事發當時，「嚮導們走在前面，我們距離山頂50到100公尺，突然間雪崩襲來把大家捲走」。

拉爾瓦尼還說：「事情就發生在幾秒之內，我們掉入一處裂縫中，勉強還能呼吸…因為嚮導我們才能活著。」

影片來源：YouTube Canal 26

喜馬拉雅山脈（Himalaya Mountains）是全球最高峰聖母峰（Everest）和幾座世界高峰的所在地，當地經常傳出致命登山事故。

美國知名登山家尼爾森（Hilaree Nelson）日前在尼泊爾的馬納斯魯峰（Manaslu）滑雪失蹤後，她的遺體上周在山坡上被人尋獲。

印度 喜馬拉雅山 警察

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