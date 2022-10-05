伊朗艾米尼之死掀學運 成群女學生無畏怒嗆民兵組織

伊朗 庫德族女子艾米尼上月因未戴好頭巾遭道德警察 羈押後死亡，引發全國反頭巾示威。網傳影片顯示，女學生們面對著一般民眾畏懼的強硬派民兵組織成員，群起質問他，大聲怒吼要他「滾開」。

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗反政府示威在全國蔓延開來，如今這股風潮也傳至校園，一部新的網路影片顯示，一群女學生正在質問一名伊朗強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）成員，這個組織在伊朗可是令人畏懼的團體。

法新社報導，這部影片由名為1500tasvir的帳號在社群網站 分享，地點是伊朗南部城市希拉茲（Shiraz），當時這名巴斯杰成員站在講台上。

據報導，這群女學生當時摘下頭巾，在空中揮舞，對著這名民兵組成員大喊著「滾開，巴斯杰」。BBC及法新社目前尚無法證實這則影片的真實性。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）據信因未能遵守嚴格女子服裝規定，被道德警察逮捕後於9月16日死亡，掀起伊朗自2019年以來規模最大的示威活動。

社群媒體貼文顯示，伊朗首都德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）、拉希特（Rasht）和希拉茲（Shiraz）等大城市本月有民眾為此舉行示威。

倫敦、羅馬、馬德里和其他西方國家城市也有民眾手拿艾米尼的照片舉行示威，聲援伊朗抗議者。