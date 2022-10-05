我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認清現實…兩日大漲過後 股指拉回小跌

油價將再飆…OPEC+下月起大減產 拜登批短視近利

伊朗艾米尼之死掀學運 成群女學生無畏怒嗆民兵組織

中央社德黑蘭6日綜合外電報導

伊朗庫德族女子艾米尼上月因未戴好頭巾遭道德警察羈押後死亡，引發全國反頭巾示威。網傳影片顯示，女學生們面對著一般民眾畏懼的強硬派民兵組織成員，群起質問他，大聲怒吼要他「滾開」。

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗反政府示威在全國蔓延開來，如今這股風潮也傳至校園，一部新的網路影片顯示，一群女學生正在質問一名伊朗強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）成員，這個組織在伊朗可是令人畏懼的團體。

法新社報導，這部影片由名為1500tasvir的帳號在社群網站分享，地點是伊朗南部城市希拉茲（Shiraz），當時這名巴斯杰成員站在講台上。

據報導，這群女學生當時摘下頭巾，在空中揮舞，對著這名民兵組成員大喊著「滾開，巴斯杰」。BBC及法新社目前尚無法證實這則影片的真實性。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）據信因未能遵守嚴格女子服裝規定，被道德警察逮捕後於9月16日死亡，掀起伊朗自2019年以來規模最大的示威活動。

社群媒體貼文顯示，伊朗首都德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）、拉希特（Rasht）和希拉茲（Shiraz）等大城市本月有民眾為此舉行示威。

倫敦、羅馬、馬德里和其他西方國家城市也有民眾手拿艾米尼的照片舉行示威，聲援伊朗抗議者。

伊朗 社群網站 警察

上一則

北溪天然氣管線洩漏調查 俄國堅稱必須參與

延伸閱讀

法國大牌明星加入斷髮行列 聲援伊朗女性爭自由

法國大牌明星加入斷髮行列 聲援伊朗女性爭自由
伊朗女學生勇脫頭巾發聲 怒嗆教職員：你真丟臉

伊朗女學生勇脫頭巾發聲 怒嗆教職員：你真丟臉
頭巾示威潮 伊朗女學生勇脫頭巾 罵教職員「丟臉」

頭巾示威潮 伊朗女學生勇脫頭巾 罵教職員「丟臉」
伊朗艾米尼之死爭議未歇 再傳警察打死2抗議少女

伊朗艾米尼之死爭議未歇 再傳警察打死2抗議少女

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45

超人氣

更多 >
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺
4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網

4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網
美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破

美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破