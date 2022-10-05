法國大牌明星加入斷髮行列 聲援伊朗女性爭自由

在巴黎民眾騎腳踏車經過一幅壁畫，該畫描繪了婦女剪頭髮以聲援拿生命爭取自由權利的伊朗女性，譴責專制政府暴力鎮壓。美聯社

影后茱麗葉畢諾許、瑪莉詠柯蒂亞等50多位法國知名演員、歌手在今天發布的IG影片中紛紛剪下頭髮，以象徵舉動聲援拿生命爭取自由權利的伊朗 女性，譴責專制政府暴力鎮壓。

自22歲伊朗女性艾米尼（Mahsa Amini）上月16日因未戴好頭巾遭宗教警察 羈押死亡後，伊朗女性無懼生命危險，每天走上街頭爭取權利，燒頭巾、剪頭髮，象徵對伊朗專制政權及宗教警察的不滿，引起國際社會關注。

為表達支持，坎城、柏林、威尼斯三大影展影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）、影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）與伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）等50多名法國演員、歌手在「支持伊朗女性」IG帳號5日發布的影片中，紛紛剪去一段頭髮，回應伊朗女性斷髮或剃髮的抗議方式。

為表達支持，影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche，圖）、影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）與伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）等50多名法國演員、歌手在「支持伊朗女性」IG帳號5日發布的影片中，紛紛剪去一段頭髮，回應伊朗女性斷髮或剃髮的抗議方式。美聯社

庫德族女子艾米尼因未遵守伊朗嚴格的伊斯蘭女子服裝規定，被宗教警察逮捕3天後死亡，掀起伊朗自2019年以來規模最大的示威活動，不分男女群起抗議，卻遭到暴力鎮壓，巴黎等全球各城也出現聲援伊朗女性的示威集會。

據法國國際廣播電台（France Inter）報導，明星剪髮聲援活動是由3位法國知名人權律師發起，女星茱莉嘉葉（Julie Gayet）則負責寫下一段搭配影片的文字，內容是：「我們不可能停止譴責這恐怖的鎮壓。喪命的男女已達數十人，其中不乏孩童。逮捕也只會增加被非法監禁甚至被虐待的囚犯人數。我們因此決定呼應號召，剪去一段頭髮。」

茱莉嘉葉在法國國際廣播電台的訪問中表示，伊朗女性需要知道她們並不孤單，「沈默可以是最糟的暴力」。

4日，近千名法國電影從業人員共同投書至法新社，呼籲全球挺身支持伊朗女性起義，對抗伊朗當局大規模殘暴冷血的鎮壓。投書指出：「這場為女性、為生命、為自由的普世鬥爭，也是我們的鬥爭。」「女性、生命、自由」是這次伊朗運動的主要口號。

簽署者包括007電影中飾演「瑪德琳」的蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）、知名演員丹尼伯恩（Dany Boon）、影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、坎城影展 主席弗黑莫（Thierry Frémaux）、金棕櫚獎導演茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）等影業重量級人物。