歐盟轉向 準備好討論進口天然氣價格上限

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩(圖)今天表示，為使飆漲的能源價格下降，歐盟「準備好討論」為進口天然氣價格設定上限。美聯社

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天表示，為使飆漲的能源價格下降，歐盟 「準備好討論」為進口天然氣 價格設定上限。

法新社報導，歐盟主要經濟體德國曾表示，擔心設定普遍適用的價格上限，可能導致供應商把天然氣轉送他處，分散歐洲的供應量。范德賴恩（Ursula von der Leyen）對歐洲議會（European Parliament）的說法示意歐洲已改變論調。

她在法國史特拉斯堡（Strasbourg）告訴歐洲議會議員：「我們準備好討論發電用天然氣的價格上限。」

「這項上限也將是我們電力市場結構與整體性改革的第一步。」

她還說：「我們也必須關注電力市場以外的天然氣價格。」

隨著北半球即將入冬，15個歐盟成員國之前聯合呼籲歐盟為管線輸送和船運的天然氣設定價格上限，占了歐盟成員國的一半以上。

歐洲正面臨能源供給緊俏問題，同時發電成本因為天然氣價格暴漲而遽增。

俄羅斯曾是歐洲主要天然氣供應國，但在歐盟因為烏克蘭戰爭制裁俄國 後，俄國已停止供氣。歐盟的制裁不涉及天然氣，但限制利潤更豐厚的俄國石油銷售。