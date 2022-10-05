我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

一洲焦點／油價要漲、北韓射導彈 中國責任何在？

歐盟轉向 準備好討論進口天然氣價格上限

中央社法國史特拉斯堡5日綜合外電報導
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩(圖)今天表示，為使飆漲的能源價格下降，歐盟「準備好討論」為進口天然氣價格設定上限。美聯社
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩(圖)今天表示，為使飆漲的能源價格下降，歐盟「準備好討論」為進口天然氣價格設定上限。美聯社

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天表示，為使飆漲的能源價格下降，歐盟「準備好討論」為進口天然氣價格設定上限。

法新社報導，歐盟主要經濟體德國曾表示，擔心設定普遍適用的價格上限，可能導致供應商把天然氣轉送他處，分散歐洲的供應量。范德賴恩（Ursula von der Leyen）對歐洲議會（European Parliament）的說法示意歐洲已改變論調。

她在法國史特拉斯堡（Strasbourg）告訴歐洲議會議員：「我們準備好討論發電用天然氣的價格上限。」

「這項上限也將是我們電力市場結構與整體性改革的第一步。」

她還說：「我們也必須關注電力市場以外的天然氣價格。」

隨著北半球即將入冬，15個歐盟成員國之前聯合呼籲歐盟為管線輸送和船運的天然氣設定價格上限，占了歐盟成員國的一半以上。

歐洲正面臨能源供給緊俏問題，同時發電成本因為天然氣價格暴漲而遽增。

俄羅斯曾是歐洲主要天然氣供應國，但在歐盟因為烏克蘭戰爭制裁俄國後，俄國已停止供氣。歐盟的制裁不涉及天然氣，但限制利潤更豐厚的俄國石油銷售。

天然氣 歐盟 俄國

上一則

IAEA署長將赴俄烏 續推札波羅熱核電廠安全區

下一則

法國大牌明星加入斷髮行列 聲援伊朗女性爭自由

延伸閱讀

歐盟通過新一波對俄制裁方案 包括限制俄國原油價格

歐盟通過新一波對俄制裁方案 包括限制俄國原油價格
北溪管線損壞 全球搶LNG船 中國接單紀錄史上最好

北溪管線損壞 全球搶LNG船 中國接單紀錄史上最好
動員令下後 俄：20萬人入伍 歐盟：同意訓練1.5萬烏軍

動員令下後 俄：20萬人入伍 歐盟：同意訓練1.5萬烏軍
蘋果受挫 歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

蘋果受挫 歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45

超人氣

更多 >
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺
普渡大學宿舍驚傳凶殺案 亞裔國際生殺死室友

普渡大學宿舍驚傳凶殺案 亞裔國際生殺死室友
4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網

4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網
美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破

美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破