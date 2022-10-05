克里米亞小姐唱烏克蘭愛國歌曲 遭俄占領當局罰款

在2022年克里米亞小姐選美會封后的瓦列娃（Olga Valeeva），因演唱烏克蘭 愛國歌曲「紅莢蒾」（Chervona Kalyna）遭到俄羅斯 占領當局罰款4萬盧布（約660美元）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克里米亞內政部一名發言人發布影片稱，該部在網路上發現一段兩名女子唱著一首極端組織戰歌的影片。

該部稱，這兩人因涉嫌「從事非法行為，詆毀俄羅斯聯邦動用武裝部隊，以及公開展示違禁符號，遭到拘留」。兩人隨後被法院裁定有罪，瓦列娃的友人被判處10天拘禁。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）3日報導，瓦列娃因為有未成年子女而免於入獄。

Miss Crimea 2022 Olga Valeeva was unavailable for 10 days due to the performance of the song "Chervona Kalina".



She apologised for the "crime", and says that she did not know about the "nationalist nature" of the song.



Statements at gunpoint? 🤷‍♂️ Who knows.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/RBoXWJtzZ1 — News of Ukraine (@uasupport999) 2022年10月3日

「紅莢蒾」是一首烏克蘭愛國歌曲，全名為「草地上的紅莢蒾」（Oi u luzi chervona kalyna），在俄羅斯入侵期間風靡一時，英國搖滾樂團平克佛洛伊德 （Pink Floyd）發表了翻唱版本。歌詞呼籲烏克蘭民族奮起，像在田野裡生長的紅莢蒾一樣「喜笑顏開」。

俄羅斯占領克里米亞後所成立政府領導人的顧問克留契柯夫（Oleg Kriuchkov）2日在Telegram上稱：「在克里米亞，沒有人會因為唱正常的烏克蘭歌曲而受到懲罰。」

克留契柯夫說：「但是，這裡不允許有人唱民族主義的讚美詩！如果您想唱『紅莢蒾』或『班傑拉是我們的父親，烏克蘭是我們的母親』（Our father is Bandera, Ukraine is our mother!），我們會提供一個平台，我們將帶你到尼古拉耶夫（Nikolaev）或札波羅熱（Zaporozhzhia）的中立領土，讓你唱個夠。」