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克里米亞小姐唱烏克蘭愛國歌曲 遭俄占領當局罰款

中央社基輔5日綜合外電報導

在2022年克里米亞小姐選美會封后的瓦列娃（Olga Valeeva），因演唱烏克蘭愛國歌曲「紅莢蒾」（Chervona Kalyna）遭到俄羅斯占領當局罰款4萬盧布（約660美元）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克里米亞內政部一名發言人發布影片稱，該部在網路上發現一段兩名女子唱著一首極端組織戰歌的影片。

該部稱，這兩人因涉嫌「從事非法行為，詆毀俄羅斯聯邦動用武裝部隊，以及公開展示違禁符號，遭到拘留」。兩人隨後被法院裁定有罪，瓦列娃的友人被判處10天拘禁。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）3日報導，瓦列娃因為有未成年子女而免於入獄。

「紅莢蒾」是一首烏克蘭愛國歌曲，全名為「草地上的紅莢蒾」（Oi u luzi chervona kalyna），在俄羅斯入侵期間風靡一時，英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）發表了翻唱版本。歌詞呼籲烏克蘭民族奮起，像在田野裡生長的紅莢蒾一樣「喜笑顏開」。

俄羅斯占領克里米亞後所成立政府領導人的顧問克留契柯夫（Oleg Kriuchkov）2日在Telegram上稱：「在克里米亞，沒有人會因為唱正常的烏克蘭歌曲而受到懲罰。」

克留契柯夫說：「但是，這裡不允許有人唱民族主義的讚美詩！如果您想唱『紅莢蒾』或『班傑拉是我們的父親，烏克蘭是我們的母親』（Our father is Bandera, Ukraine is our mother!），我們會提供一個平台，我們將帶你到尼古拉耶夫（Nikolaev）或札波羅熱（Zaporozhzhia）的中立領土，讓你唱個夠。」

烏克蘭 俄羅斯 佛洛伊德

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