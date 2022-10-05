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歐盟通過新一波對俄制裁方案 包括限制俄國原油價格

編譯易起宇／綜合外電
歐盟通過新一波對俄制裁方案，包括對俄國石油實施價格上限。路透
歐盟通過新一波對俄制裁方案，包括對俄國石油實施價格上限。路透

歐盟已通過一套新的對俄羅斯制裁方案，內容包括對俄國銷往第三方國家的石油設定價格上限。

彭博資訊報導，波蘭駐歐盟大使薩多斯（Andrzej Sados）5日向記者表示：「我們已批准一套新的制裁方案，包括對俄國石油運往第三方國家的價格上限和避免規避制裁的機制。」

據歐盟理事會輪值主席國捷克在推特的發文，這套制裁方案預計6日開始執行，將禁止俄國石油以高於上限的價格經海路運往第三方國家，並將延長對包括鋼鐵製品在內產品的進口禁令，以及禁止向俄國實體提供IT、工程和法律服務。

歐盟執委會主席范德賴恩5日推文表示：「很樂見會員國今（5）日就第八次制裁方案達成協議。我們已迅速且果斷地採取了行動。我們將永遠不會接受俄羅斯總統普亭在烏克蘭進行的虛假公投或任何形式的併吞。我們堅決要持續讓克林姆林宮付出代價。」

據彭博稍早見到的制裁方案草案，除了油價上限之外，這整套方案也將以一系列個人和實體為制裁對象，包括俄國政府高階官員和參與最近烏東地區公投的人士，也將限制對俄國提供航空材料、電子零件和特定化學物品，以防俄軍取得重要技術。

據知情人士表示，歐盟各國大使4日晚間就如何減輕新制裁計畫對航運業規模較大國家的影響進行了討論，並達成妥協。希臘、賽普勒斯和馬爾他在會上表達了對限運俄國石油的擔憂，並一直要求在新機制的有效性和潛在影響上獲得保證。

俄國 歐盟 石油

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