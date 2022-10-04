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俄軍拷問室搜出「大量假牙」 當地居民:晚上常傳尖叫聲

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭警方4日聲稱在哈爾科夫東部地區的俄軍拷問室中發現1個「裝滿假牙的盒子」。（取材自臉書）
烏克蘭警方4日聲稱在哈爾科夫東部地區的俄軍拷問室中發現1個「裝滿假牙的盒子」。（取材自臉書）

俄烏戰爭自2月爆發以來終於迎來轉機，烏克蘭軍隊不斷傳出捷報並收復大量失土，不過隨之而來的便是俄軍占領期間的所作所為也陸續揭露，烏克蘭警方4日聲稱在哈爾科夫（Kharkiv）東部地區發現1個「裝滿假牙的盒子」。

CNN報導，哈爾科夫州東部的皮斯基拉德奇夫斯基村（Pisky-Radkivski）先前被俄軍佔領，烏克蘭軍隊重新奪回後發現俄軍在當地所設置的「拷問室」，當地國家警察調查部門負責人波爾維諾夫（Serhiy Bolvinov）在Facebook上表示「皮斯基拉德奇夫斯基村倍烏克蘭收復之後，當地居民向警方報告說其中一所房屋的地下室關押著作為俘虜的當地居民和烏克蘭戰俘 」。

警方更在該處發現多項物證，其中包括一個「裝滿假牙的盒子」，根據曝光的圖片顯示，盒中裝滿金色、銀色和普通的假牙，看似是俄軍進行拷問時硬生生將其從主人口中「拔出」。波爾維諾夫還透露當地居民表示過去曾聽到該大樓裡「不斷傳出尖叫聲」。

目前調查人員和檢察官正努力查明在這間酷刑室發生的所有事情經過。

烏克蘭 警察 檢察官

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