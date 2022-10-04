伊朗艾米尼之死爭議未歇 再傳警察打死2抗議少女

伊朗庫德族女子艾米尼上月因未戴好頭巾遭道德警察羈押後死亡，引發全國反頭巾示威。圖為2日在黎巴嫩貝魯特，抗議民眾手持艾米尼的照片。美聯社

伊朗 庫德族女子艾米尼上月因未戴好頭巾遭道德警察 羈押後死亡，引發全國反頭巾示威，如今再傳出道德警察暴力鎮壓示威時，殺害年僅16及17歲的兩名少女，其中一人頭骨碎裂。

英國「太陽報」（The Sun）報導，根據國際特赦組織（Amnesty International），伊朗16歲少女網紅伊斯梅爾扎德（Sarina Esmailzadeh）在被安全部隊持棍毆打她的頭部後死亡。

此外，伊朗17歲少女沙卡米（Nika Shahkarmi）則於9月20日參與首都德黑蘭（Tehran）的抗議集會後失蹤。她的家人在之後10天前往監獄、醫院甚至是太平間尋找她的下落。

最後他們被告知，在卡赫里扎克（Kahrizak）停屍間，有一具女孩屍體符合對於她的描述。根據驗屍報告，她的屍體有頭骨碎裂跡象，且她的鼻子也被打碎。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）據信因未能遵守嚴格女子服裝規定，被道德警察逮捕後於9月16日死亡，掀起伊朗自2019年以來規模最大的示威活動。

社群媒體 貼文顯示，伊朗首都德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）、拉希特（Rasht）和希拉茲（Shiraz）等大城市本月有民眾為此舉行示威。

倫敦、羅馬、馬德里和其他西方國家城市也有民眾手拿艾米尼的照片舉行示威，聲援伊朗抗議者。