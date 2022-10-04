印尼踩踏事故增至131死 地區警察首長公開道歉

印尼警方日前以催淚瓦斯平息足球場暴動，隨後發生踩踏事故，死亡人數增至131人。(美聯社)

印尼 警方日前以催淚瓦斯平息足球 場暴動，隨後發生踩踏事故，死亡人數增至131人。地區警察 首長今天公開道歉；警方內部稽查官員也坦言，警方在球場內不當使用催淚瓦斯。

當地衛生官員告訴法新社，東爪哇省（East Java）瑪琅攝政區（Malang Regency）足球場踩踏事故的死亡人數今天增加6人，總計造成131人喪生。

當地衛生首長威揚多（Wiyanto Wijoyo）表示，新增的6名死者因傷重不治，他們的遺體「已交由家屬帶回」。

東爪哇警局局長阿芬塔（Nico Afinta）今天召開記者會公開道歉。

「身為地方警察首長，我深感關切和悲痛，同時也為維安過程中的缺失表達歉意。」

就在印尼舉國等待當局說明一場足球賽事如何淪為踩踏事故，奪走百餘人性命之際，一名內部稽查官員今天表示，警方在足球場內誤用催淚瓦斯。

印尼警方在球場內發射催淚瓦斯，驅散落敗地主隊阿雷馬隊（Arema FC）的憤怒球迷，造成數百人在逃離擁擠球場時發生嚴重踩踏事件，成為全球最嚴重的球場事故之一。

路透社報導，可直接向印尼總統報告的國家警察委員會（National Police Commission）官員瓦育魯丹托（Albertus Wahyurudhanto）表示，當時警方並未接獲對群眾發射催淚瓦斯的命令。

他告訴記者：「催淚瓦斯應該在球場外（發射）…這有違反指令之嫌」。他還說，委員會將把其意見告知政府設立的事實調查小組。

由於擔心球迷間爆發衝突，勝隊泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）的球迷早已被禁止入場，因此這次踩踏事故死者大多是地主隊球迷，其中33人還未成年。

多名觀賽球迷告訴路透社，坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）雖然設有多個出口，但在1日比賽期間，部分出口被封鎖，造成球迷爭相逃離球場時發生踩踏事故。醫療人員表示，部分球迷因窒息而死，其他則是頭部受傷。

當時在球場的20歲大學生霍拉（Haura）說，事發現場「很可怕，我覺得快窒息了，眼睛也很痛」。

瓦育魯丹托表示，目前還不清楚部分出口被封閉的原因。

國際足球總會（FIFA）禁止在球賽時動用控制群眾的催淚瓦斯和武器。

印尼國家人權委員會（Komnas HAM）的阿曼（Choirul Aman）昨天表示，（警方）若沒有發射催淚瓦斯，（球場）可能就不會陷入混亂。