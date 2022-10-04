譴責北韓頻射飛彈 日相即將與拜登通熱線研議

圖為拜登總統(前左)與日相岸田文雄(前右)5月在東京會面。(美聯社)

北韓 近來頻頻發射彈道飛彈 ，3日又發射彈道飛彈還飛越日本 青森縣上空。日本首相岸田文雄今日將與拜登總統舉行電話會談，討論美日兩國等如何加強合作因應。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今在首相官邸（行政中心）對媒體表示，有關3日北韓發射彈道飛彈一事，是絕對無法容許的暴舉，政府將抱持最大警戒，儘速研議因應之道。

岸田表示，今天下午與來訪的美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）舉行會談時，兩人再度確認了美日的堅強意志以及將加強合作進行日本自衛隊與美軍的聯合演訓。

他還說，日本時間今晚將與拜登舉行電話會談。除強化美日兩國的合作之外，同時將與拜登再度確認今後的方針，也就是，為了促使北韓遵從聯合國安理會的決議做到完全的非核化，日美、日美韓3國應密切合作。

日本每日新聞報導，日本外務大臣林芳正與國務卿布林肯（Antony Blinken）、韓國外交部長朴振分別舉行電話會談，分別達成共識認為為了促使北韓完全非核化，日美、日韓、日美韓應密切合作。

日本防衛大臣濱田靖一則是在防衛省（相當於國防部）與來訪的阿基里諾會面。

針對北韓再度發射彈道飛彈一事，日本政府今天召開國家安全保障會議（NSC）研議因應之道，結論是將採取斷然的應對措施。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一發表聲明表示，將務實的討論包含所謂的「反擊能力」（敵基地攻擊能力）在內的各種選項，儘速徹底強化國防能力。

日本朝日電視台報導，北韓於4日上午7時22分（美東時間3日下午6時22分）從內陸地區朝東方發射一枚彈道飛彈，上午7時28至29分之間飛越日本東北地區青森縣上空，上午7時44分左右飛彈落在日本東方約3200公里、日本專屬經濟區外。上一次北韓發射的彈道飛彈飛越日本上空是5年前。

北韓發射的這枚彈道飛彈高度約1000公里，飛行距離約4600公里，可能是北韓至今所試射飛彈中，射程最遠的一枚。有專家指出，這枚彈道飛彈很可能與「火星－12型」中程彈道飛彈同型。