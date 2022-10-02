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伊朗官媒：釋放美國公民父子交換 解凍70億美元資金

編譯張君堯／即時報導
伊朗官方媒體2日表示，正在等待其價值約70億美元、儲存於海外但遭凍結的資金被釋放，此舉不久前伊朗才剛允許一名伊朗裔美國人離開該國並釋放其兒子。（路透）
伊朗官方媒體2日表示，正在等待其價值約70億美元、儲存於海外但遭凍結的資金被釋放，此舉不久前伊朗才剛允許一名伊朗裔美國人離開該國並釋放其兒子。（路透）

伊朗官方媒體2日表示，正在等待其價值約70億美元、儲存於海外但遭凍結的資金被釋放，此舉不久前，伊朗才剛允許一名伊朗裔美國人離開該國並釋放其兒子。

衛報報導，聯合國表示，現年85歲的美國公民巴克爾納馬齊（Baquer Namazi）獲准離開伊朗前往國外接受治療，他50歲的兒子亞馬克納馬齊（Siamak Namazi）則在德黑蘭被當局釋放。對此，伊通社（IRNA）也報導稱「隨著伊朗和美國就釋放兩國囚犯的談判敲定，伊朗被凍結的70億美元資產將被釋放」。

巴克爾是一名前聯合國兒童基金會官員，他於2016年2月前往伊朗要求釋放其兒子亞瑪克時被拘留，後者於2015年10月被捕，2人均於2016年10月被認定為間諜罪，並被判處10年監禁。

美國單方面退出德黑蘭與世界大國之間的核協議後，更於2018年重新對伊朗實施嚴厲的制裁，高達數十億美元的伊朗資金在多個國家被凍結，尤其是中國、南韓和日本。德黑蘭當局指責其70億美元的資產被「扣為人質」，並多次呼籲釋放這些資金。

這一事態發展正值2國自2021年4月以來一直在進行、但處於斷斷續續狀態的談判，雙方皆盼能恢復2015年的協議。

伊朗 聯合國 美國公民

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