經濟爛攤、過半民意促下台 英相特拉斯面臨電視台拷問

英國首相特拉斯(中)出席保守黨年會。(美聯社)

經歷市場動盪不安、負面消息登上頭版和民調 慘不忍睹的一周後，英國 首相特拉斯 （Liz Truss）在保守黨年會開幕的今天，還將面臨電視台嚴加拷問。

法新社報導，保守黨將在伯明罕（Birmingham）展開為期4天聚會，上任不到一個月的這位新領袖將接受英國廣播公司（BBC）訪問，預料她將為具爭議的經濟計畫再次辯護。

在野黨、大部分民眾，甚至保守黨議員，尤其是在黨魁之爭中被她擊敗的蘇納克（Rishi Sunak）支持者，無不對特拉斯和新任財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）公布的舉債減稅提案感到震驚。

此一方案導致巿場重挫，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）緊急干預，拯救搖搖欲墜的退休基金，也給在伯明罕將面臨數日艱辛奠下基礎。

特拉斯9月29日打破近一周沉默，接受BBC各地分台訪問時被問到啞口無言，隔日登上多家媒體頭版。

她9月30日繼續受訪，並且撰文矢言加緊推動有關政策，但要對公共財政進行「鐵腕控制」。

她在「太陽報」（The Sun）撰文稱：「我會以不同的方法做事，這涉及艱難的決定，並且確實會在短期內造成混亂。」

「不是每個人都會喜歡我們正在做的事情，但我想要讓民眾安心，政府擁有我認為對國家正確的明確計畫。」

夸騰9月23日公布爭議性提案後，今天是特拉斯首次透過電視直播出現在全英國觀眾面前。在此之前諸多民調顯示她所屬的保守黨支持度大幅下滑。

全球線上民調業者「輿觀」（YouGov）9月30日公布民調顯示，51%英國人認為特拉斯應該辭職，54%的人希望夸騰下台。