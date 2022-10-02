泰晤士報：因英相反對 英王不出席COP27氣候會議

在英相特拉斯(右)反對之下，熱中環保的英國國王查理三世(左)將不會出席下月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議。(美聯社資料照)

英國 「星期日泰晤士報」昨晚報導，在首相特拉斯 反對之下，熱中環保的英國國王查理三世 將不會出席下月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。

英王查理三世（King Charles III）是位堅定的環保人士，長期以來一直致力於提倡保育、有機農業，以及因應氣候變遷。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）上個月去世後剛即位的新君查理三世，原本打算在11月6日至18日舉行的COP27會議中發表談話。

但如今這項計畫取消了，因為在女王去世前兩天才被任命為首相的特拉斯（Liz Truss），上月赴白金漢宮晉見國王時反對這項計畫。

特拉斯因所提經濟計畫引發市場動盪而受到抨擊，外界對這位英國新首相產生疑慮，擔心她可能採取縮減英國對對抗氣候變遷承諾的爭議行動。

特拉斯新內閣中有些大臣對於所謂的2050年淨零排放目標表示懷疑，而外界也認為，特拉斯本人對這項政策不如前首相強生（Boris Johnson）有熱情。

COP27將在下月於埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行；星期日泰晤士報報導，特拉斯不太可能參加這次會議。

去年COP26峰會由英國主辦，在蘇格蘭城市格拉斯哥（Glasgow）舉行，已故女王、查爾斯及兒子威廉王子（William）當時都曾在會中發表談話。

對英王和首相是否出席COP27的有關報導，唐寧街首相府和白金漢宮都拒絕置評。

星期日泰晤士報說，這件事「可能會加劇查爾斯和特拉斯之間的緊張關係」，但報導也引述一名政府消息人士的話指出，那次國王與首相見面情況「親切熱絡」，並「沒有發生爭執」。

與此同時，一名王室消息人士告訴星期日泰晤士報說：「國王獲邀前往與會，這並不是秘密」。

他又說：「對於即位後第一次海外訪問要採取什麼步驟，國王必須非常審慎考慮，而他不會參加COP27。」

根據英國的慣例，王室成員的所有海外正式訪問，都是按照政府的建議進行。

不過報導說，查理三世雖然不會親自出席，但仍希望能以某種形式為會議作出貢獻。