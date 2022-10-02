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俄羅斯副總理：北溪管線受損處技術上可修復

中央社莫斯科2日綜合外電報導
俄羅斯副總理諾瓦克今天表示，修復北溪天然氣管線受損的離岸基礎設施技術上可行。圖為日前海面上可見北溪管線漏氣情況。(美聯社)
俄羅斯副總理諾瓦克今天表示，修復北溪天然氣管線受損的離岸基礎設施技術上可行。圖為日前海面上可見北溪管線漏氣情況。(美聯社)

塔斯社（TASS）報導，俄羅斯副總理諾瓦克今天表示，修復北溪天然氣管線受損的離岸基礎設施技術上可行。

路透報導，北溪1號天然氣管線（Nord Stream 1）、北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）上周因管線內壓力顯著降低而檢測發現受損，結果在丹麥和瑞典附近的波羅的海一共發現4處漏氣。

諾瓦克（Alexander Novak）指出：「從來不曾發生這種事。當然，此一基礎設施技術上有可能修復，這需要時間和適當經費。我確定會找出適當可能方式。」

丹麥能源署今天表示，已經通知負責營運管線的北溪集團（Nord Stream AG），北溪1號已經達成壓力穩定，代表之前洩漏造成天然氣流出情況已經停止。北溪1號曾是俄羅斯對歐洲供應天然氣的最大單一管線。

北溪集團昨天表示，北溪2號管線已不再漏氣。這條管道尚未開始運作，但仍有一些天然氣。

歐洲聯盟國家表示，他們相信北溪管線遭到破壞，但是歐盟國家政府和西方政府都避免直接點名。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）9月30日則將此事件歸咎於美國及其盟友，華府對這項指控予以駁斥。

據塔斯社，諾瓦克表示，美國、烏克蘭、波蘭反對北溪管線，而管線停止運作讓表達反對的人得到利益。

北溪1號早已關閉，但現在無法輕易恢復。新的北溪2號去年9月竣工後迄未商轉。

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