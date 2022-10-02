英王查理登基大典 打算邀知名紅星 傳哈利梅根沒分

哈利與梅根還有可能會在重大皇室活動上被封殺、缺席。（路透資料照片）

英國 伊麗莎白二世女王96歲去世，其長子查理三世也已經成為目前的英國君主，但慣例上為了表示對長輩的哀悼，新王都會等上一段時間才舉辦加冕大典，工作人員也有時間好好規畫。

然而根據八卦刊物「Life & Style」雜誌，查理等不及想要在今年底之前就舉行登基儀式，工作人員才只有兩個月不到可以籌備，忙得像無頭蒼蠅、壓力超大。

而他除了達官顯要的來賓外，還想請影視紅星與名人出席，包括已拍完最後一部007電影的丹尼爾克雷格、好萊塢大哥大喬治柯隆尼與妻子艾莫、樂壇甜姐兒凱蒂佩芮等，都是可能受邀的人選。不過被他列入「嚴格觀察」名單的兒子哈利 與兒媳梅根 、鬧出一堆醜聞的弟弟安德魯，據傳都不會接到邀請。

查理對於登基典禮來賓的選擇，有自己的想法，喬治柯隆尼與丹尼爾克雷格都具備高知名度，凱蒂佩芮則能拉近和年輕人的距離，他甚至連靠炒新聞與真人秀而引起話題的卡戴珊姊妹，都有意邀請，認為她們可以讓他營造出「不過分嚴肅、古板」的形象，好在年輕群眾眼中感覺更潮。