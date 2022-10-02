我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方

李奧納多批中國濫捕魚 網友轟辱華：明星少管政治

英王查理登基大典 打算邀知名紅星 傳哈利梅根沒分

記者蘇詠智／即時報導
哈利與梅根還有可能會在重大皇室活動上被封殺、缺席。（路透資料照片）
哈利與梅根還有可能會在重大皇室活動上被封殺、缺席。（路透資料照片）

英國伊麗莎白二世女王96歲去世，其長子查理三世也已經成為目前的英國君主，但慣例上為了表示對長輩的哀悼，新王都會等上一段時間才舉辦加冕大典，工作人員也有時間好好規畫。

然而根據八卦刊物「Life & Style」雜誌，查理等不及想要在今年底之前就舉行登基儀式，工作人員才只有兩個月不到可以籌備，忙得像無頭蒼蠅、壓力超大。

而他除了達官顯要的來賓外，還想請影視紅星與名人出席，包括已拍完最後一部007電影的丹尼爾克雷格、好萊塢大哥大喬治柯隆尼與妻子艾莫、樂壇甜姐兒凱蒂佩芮等，都是可能受邀的人選。不過被他列入「嚴格觀察」名單的兒子哈利與兒媳梅根、鬧出一堆醜聞的弟弟安德魯，據傳都不會接到邀請。

查理對於登基典禮來賓的選擇，有自己的想法，喬治柯隆尼與丹尼爾克雷格都具備高知名度，凱蒂佩芮則能拉近和年輕人的距離，他甚至連靠炒新聞與真人秀而引起話題的卡戴珊姊妹，都有意邀請，認為她們可以讓他營造出「不過分嚴肅、古板」的形象，好在年輕群眾眼中感覺更潮。

但待過演藝圈的梅根，過去在一堆訪問大罵皇室工作人員，傳聞查理仍相當介意，沒有邀她與哈利參加登基大典，倘若哈利和梅根真的被封殺，對他們又會是一次難堪的打擊。

喬治柯隆尼與妻子艾莫在好萊塢演藝界有很高的地位。（歐新社資料照片）
喬治柯隆尼與妻子艾莫在好萊塢演藝界有很高的地位。（歐新社資料照片）
查理被傳對自己登基大典的賓客名單已有想法。（路透資料照片）
查理被傳對自己登基大典的賓客名單已有想法。（路透資料照片）
金卡戴珊雖然靠真人秀與炒話題出名，卻有不少年輕粉絲。（路透資料照片）
金卡戴珊雖然靠真人秀與炒話題出名，卻有不少年輕粉絲。（路透資料照片）

哈利 梅根 英國

上一則

印尼足球迷暴動下修至125死 部分名單重複計算

下一則

烏再添長程火力 德攜手挪威丹麥明年交付16門自走砲

延伸閱讀

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
哈利梅根推遲Netflix節目 傳想淡化「曾批王室」

哈利梅根推遲Netflix節目 傳想淡化「曾批王室」
英國新硬幣公布 查理國王沒戴皇冠

英國新硬幣公布 查理國王沒戴皇冠
哈利、梅根又搞事了？為了這個原因想推遲Netflix節目

哈利、梅根又搞事了？為了這個原因想推遲Netflix節目

熱門新聞

英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

2022-09-29 01:06
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39

超人氣

更多 >
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
回辦公室上班的待遇應高於在家上班？原來美國人這麼想

回辦公室上班的待遇應高於在家上班？原來美國人這麼想
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他