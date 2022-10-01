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北韓試射極音速飛彈不規則軌跡飛行 日本：難追蹤攔截

編譯張佑生／即時報導
首爾車站大電視1日播放北韓試射飛彈的新聞。（歐新社）
首爾車站大電視1日播放北韓試射飛彈的新聞。（歐新社）

南韓、日本和美國聯合軍演習以對抗北韓之際，北韓1日清晨發射2枚短程彈道飛彈，落入日本專屬經濟海域外圍。這是北韓一周以來第4度試射飛彈，向韓美日三國嗆聲意味濃厚。

南韓聯合參謀本部透露，軍方1日上午6時45分許至7時零三分許捕捉到北韓在平壤順安一帶向東海（日本海）發射兩枚短程彈道飛彈。飛彈射高為50公里，射程約400公里，飛行速度為6馬赫，已達到「極音速」（hypersonic）武器的標準，韓美情報當局正對具體參數進行分析。

北韓最近一周內共四次發射彈道飛彈但都是短程。9月25日北韓從平安北道泰川一帶發射1枚彈道飛彈，28日從平壤順安一帶發射兩枚彈道飛彈，29日從平安南道順川一帶發射兩枚彈道飛彈。今年以來，北韓共20次發射彈道飛彈，兩次發射巡弋飛彈，共計38枚。

分析指出，北韓接連發射彈道飛彈是針對韓美以及韓美日聯合軍演進行的武力示威。

此前，韓美海軍從9月26日起在日本海（韓名：東海）進行了為期4天的聯合海上軍演，美國「雷根」號核動力航艦參加演習。9月30日，韓美日三國在東海公海海上舉行了聯合反潛演習。

南韓軍方表示，北韓接連發射彈道飛彈明顯違反聯合國安理會決議，敦促北韓停止發射行為。軍方還表示，正密切監視有關動向，以應對北韓再次挑釁。

日本防衛副大臣井野俊郎說，這兩枚飛彈「似乎以不規則軌道飛行」。日本已透過駐北京大使館向北韓抗議。

專家說，飛行軌跡不規則，意味著飛彈能在飛行過程中機動操控，更難以追蹤攔截。

北韓 彈道飛彈 日本

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