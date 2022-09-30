G7外長譴責假公投併吞 批俄再秀新下限

盧甘斯克州一名女子向記者展示公投票。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭今天宣布將俄軍占領的烏克蘭 4州領土納入版圖，七大工業國集團（G7 ）外長發布聯合聲明，猛批俄羅斯在公然藐視國際法方面再秀「新下限」。

聲明強調，絕不承認俄方兼併他國領土有效，也不會承認靠槍桿子逼出來的假公投結果。G7外長再次呼籲各國毫不含糊地譴責俄羅斯企圖以武力奪取他國領土的行徑，並拒絕俄羅斯野蠻的擴張主義以及俄方對烏克蘭主權獨立國家地位的否定。

聲明指出，俄羅斯明目張膽違反有助確保和平、安全、各國領土與主權完整的國際準則。

俄羅斯在烏克蘭東、南部盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州占領地區舉行的所謂「入俄」假公投27日結束，普亭（Vladimir Putin）今天宣布將相關地區納入俄羅斯版圖。

美、英、德、法以及加拿大、日本、義大利等G7國家外長隨後偕同歐盟外長發布聲明，一致以最嚴厲措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及俄羅斯持續違反烏克蘭的主權、獨立和領土完整。

聲明指出，普亭企圖併吞烏克蘭頓內茨克等遭俄軍占領地區，顯示俄羅斯在公然藐視國際法方面，來到新低點。俄羅斯違反聯合國憲章、1975年「赫爾辛基協定」等俄方也參與簽署、議定的各項國際協議及其揭示的原則與承諾。

針對俄羅斯政府以及俄羅斯海內外為莫斯科當局提供政治或經濟支持的個人和實體，G7各國及歐盟外長宣示將讓相關方付出進一步的經濟代價。聲明強調，G7和歐盟堅定不移支持烏克蘭自我捍衛和奪回領土的權利，且此權利「不容置疑」。

聲明並再次譴責俄方不負責任以核武恫嚇各國，但強調這不足以讓G7及歐盟停止支援烏克蘭，「無論需要支援多久」；俄羅斯必須即刻停止侵略戰爭，並自烏克蘭撤出所有軍隊和軍事設備。（編輯：徐睿承）1111001