你就是1%的軟糖：俄國炮灰動員令的「免驚宣傳戰」？

在莫斯科被徵召入伍的男子，與告別的親友。 圖／歐新社

「被動員上戰場的你，就像一袋軟糖裡的一顆，微不足道，朋友們！」俄羅斯 總統普丁的徵兵動員令引發俄國 男性躲兵役出逃離境潮，各地城市也接連出現憤怒不滿的抗議聲浪。與此同時，在俄國社群上也出現了大量「親政府網紅」的宣傳戰，以「軟糖」或各種物品，標註1%和100%，來比喻當局徵兵的規模「其實很小」：對比全俄國兵力，30萬人的徵召就像「一袋軟糖裡的一小顆，微不足道」。然而這個1%的軟糖說法不僅沒有說服俄羅斯人，徵兵動員掀起的民心反感，也讓普丁不得不在29日坦承「需要修正」——但普丁的戰爭巨輪似乎已無法剎車，被動員的俄羅斯人，仍是一批一批強制投入戰場的「軟糖」...。

克里姆林宮的「部分動員令」在21日公布之後，引發俄羅斯民間強烈反彈，各地抗議示威不斷。就在社會強烈反彈的情形下，俄羅斯的社群同步出現了親政府的網紅們用「#безпаники」 （不要驚慌）的標籤發文，並反覆強調一種弔詭的說法：對比於俄羅斯2,500萬的後備總軍力，當局目標徵召的30萬新兵只佔其中大約1%，以此宣稱俄羅斯的軍事動員規模實際上有多「小」。

俄羅斯社群上的親政府網紅紛紛上傳軟糖、薯條、化妝包等物品的照片，加上標註1%和100%的文字，將官方宣稱的30萬徵兵數字類比成「一袋軟糖裡的一顆」、「一包薯條裡的一根」、「一個化妝包裡的一支口紅」等等，一名女性網紅就在發文內寫下：「只有1%，朋友們！記住，軟糖！」

俄國網紅以此說詞來合理化當局的動員令，然而這種不倫不類的比喻，看在被徵兵者眼中，恐怕難以接受。一名網友就以俄文寫下：「好吧，多吃點這些士兵，真是他Ｘ的類比。」

親政府網紅的「軟糖說」所援引的「1％」數字，來自於國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）接受官媒《Russia-24》訪問內容，也與普丁宣布動員令時，聲稱只是「部分動員」的詞令相吻合；當時普丁向俄羅斯民眾保證「只有目前的預備役人員」將接到動員令、「動員令適用於具有軍事和戰鬥經驗的人員」等等。

然而，當徵兵開始之後，卻有許多沒有接受過軍事訓練的俄國人收到動員令，從而爆發各地抗爭、徵兵處被攻擊縱火、以及不滿民眾槍擊徵兵處負責人的事件。這類抗議動員令的示威事件在遠東地區格外強烈，包括布里亞特、達吉斯坦等少數民族地區，都表現出對克里姆林宮當局極度的憤怒。

俄國獨立媒體《Mediazona》進行追蹤，找出這種說法是從遠東城市伯力（Khabarovsk）開始散播——而這一發現也恰恰反映出，動員令在遠東少數民族地區徵召的人數、以及少數民族的戰爭陣亡人數，比例要遠高於莫斯科等權力集中地區這一不平等現象。

根據《Meduza》取得的內部文件，克里姆林宮真正計劃徵召的士兵人數是120萬，當中又預計在首都莫斯科徵召1萬6,000人（總人口約1,200萬）、聖彼得堡徵召3,200人（總人口約500萬）等等，《Meduza》引述政府內部消息人士指出，當局建議將各地區首府的徵兵人數降到最低、反之在農村地區大力動員，原因是「那裡沒有媒體、沒有反對意見、更支持戰爭。」

《Meduza》的該篇報導遭克里姆林宮否認，然而「大力動員農村人口」的消息，卻與布里亞特的現況符合——《路透社》報導，在總人口近98萬的布里亞特共和國，約有6,000至7,000人接到動員令，比例顯然遠遠高於莫斯科等大城市地區，被徵召的布里亞特人當中包括從未進入軍隊服役者、甚至還有已經過世的死人；事實上，在普丁21日宣布動員令之後的第一個晚上，布里亞特當地旋即有4,000至5,000人連夜被徵召入伍。

佔布里亞特人口約三分之一的布里亞特人是蒙古族的一支，當地的「布里亞特自由基金會」主席加馬扎波娃（Alexandra Garmazhapova）指出，俄羅斯聯邦和布里亞特政府為了在徵兵時，盡量不觸碰到能夠直接向中央抗議、能夠輕易獲得媒體關注的莫斯科及聖彼得堡等大城市人口，因而選擇強迫大量布里亞特人入伍，讓距離莫斯科6,000公里之遙的少數民族來承擔戰爭的傷害。

少數民族地區不只是徵兵入伍的人數高於大城市，在烏俄戰爭中傷亡的人數也比城市人口來得多；根據俄羅斯調查機構 iStories公布的數據，在2月24日普丁下令侵略烏克蘭 當日，來自布里亞特和達吉斯坦的士兵陣亡數分別為259人和277人，與此同時，來自莫斯科的士兵陣亡人數為10人。

另一方面，俄羅斯政府大舉徵召後，卻又在未經訓練的情況下，將這些新兵送上烏克蘭前線戰場——烏克蘭參謀總部指出，21日俄羅斯發出動員令、至28日已有被動員的士兵被派到烏克蘭增援俄軍第1近衛坦克軍的第2摩托化步兵師，這些士兵根本沒有接受過任何訓練；美國華府智庫「戰爭研究所」也分析，由於俄軍原有的部隊在烏俄戰爭中遭受重大損失，因而再無餘力進行新兵訓練，在這種情況下，補充的兵員幾乎不可能為俄軍增加決定性戰力。

在俄羅斯國內，民眾對動員令的反彈，也迫使普丁在祭出動員令僅僅8天的9月29日，便於俄羅斯安全理事會上承認「錯誤」，他坦承出現動員無軍事經驗者、動員健康狀況不佳者、以及將士兵分配到不適當的專業領域等等的情況，普丁指示「必須分別處理此類案件，如果犯錯就必須糾正，讓那些沒有正當理由被徵召的人回家。」