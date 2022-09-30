澳洲10/14防疫解禁 確診不需強制居隔5天

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，將從10月14日起解除COVID-19確診者強制居家隔離5天的限制令。美聯社

澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，將從10月14日起解除COVID-19確診者強制居家隔離5天的限制令。然而部分醫師警告，解禁恐將大眾置於險境。

路透社報導，澳洲政府約1個月前先把居隔期從7天縮短為5天，現在又讓大眾自行決定感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後是否需要隔離，宣告解除僅存最後一道防疫 限制。

艾班尼斯召開內閣會議後對記者表示，「我們想要實施具有彈性、包容性，同時降低政府干預的政策」。

疫情 期間給予臨時工的隔離補助也將在解禁同時取消。艾班尼斯表示，「讓政府永遠負責支付民眾薪水不是長久之計」。

身為防疫前段班的澳洲，今年初在疫苗施打政策有成的加持下，宣布改成與病毒共存，逐步放寬防疫限制。

澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，「關鍵在於，疫情發展到現在，緊急應變階段或許該告一段落。這個病毒還會在我們周遭許多年，現在該考慮…以不同方式應對」。

然而澳洲醫師警告，若不再強制居隔，會讓公眾置於險境。

伯內特研究所（Burnet Institute）執行長、微生物學家克萊布（Brendan Crabb）告訴澳洲廣播公司（ABC），「這相當令人失望，事實上這是頗為黑暗的一天。你能了解這完全不合邏輯，也沒有事先告知，我覺得很令人憂心」。

澳洲醫學會（Australian Medical Association）會長羅布森（Steve Robson）也有同感。

他在政府公布決定前告訴澳洲廣播公司電視台，「我認為這些推動解除居家隔離措施的人，完全沒有科學知識」。

澳洲在疫苗施打率方面表現極佳，16歲以上民眾施打兩劑的比率高達96.5%，但不到72%民眾施打追加劑。

自從冬天爆發過一波Omicron變異株疫情後，澳洲的入院與確診人數都呈現下滑趨勢，至今總計約1020萬人確診，1萬5153人染疫身亡，少於許多已開發經濟體。