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普亭簽字正式併吞烏克蘭四區 喊基輔「回來談判桌」

今年諾貝爾和平獎得主 澤倫斯基是看好人選之一

中央社奧斯陸／基輔30日綜合外電報導
諾貝爾和平獎今年可能頒給反對俄羅斯總統普亭的人士、協助平民的志工或烏克蘭總統澤倫斯基。圖為聯合國大會播放澤倫斯基演講視頻。(美聯社)
諾貝爾和平獎今年可能頒給反對俄羅斯總統普亭的人士、協助平民的志工或烏克蘭總統澤倫斯基。圖為聯合國大會播放澤倫斯基演講視頻。(美聯社)

諾貝爾和平獎今年可能頒給反對俄羅斯總統普亭的人士、協助平民的志工或烏克蘭總統澤倫斯基，以表示對俄烏戰爭的譴責。其中澤倫斯基在博彩公司的投注名單上名列前茅。

路透社報導，這個獎項也可能頒給童貝里（Greta Thunberg）等環保人士以凸顯氣候變遷問題；或頒給令外界全然意外的對象，正如挪威諾貝爾委員會以往曾有的作法。

博彩公司指出，目前最被看好能在10月7日宣布為得獎者的是「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）和澤倫斯基，一如曾獲獎的南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）、美國前總統卡特（Jimmy Carter）和前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）等人。

奧斯陸和平研究中心（PRIO）主任厄爾德爾（Henrik Urdal）告訴路透社：「今年和平獎還可能頒給烏克蘭國內的行動者，諸如從事調查真相和提供人道救助的機構與人士。」

厄爾德爾說，「這個獎也可能頒給烏克蘭鄰國的反對派人士」，比如白俄羅斯的季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）以及目前身陷囹圄的俄羅斯政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）。

他說：「這兩位都批評過俄羅斯在烏克蘭的作為，而且也都大力推動各自國內的民主與非暴力政治。」

白俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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