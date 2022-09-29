我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

「有大學學歷 財力反而強」 6州提告要推翻豁免學貸

攔截逃離的俄人？莫斯科當局在邊境設立「徵兵辦公室」

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯總統普亭本月21日發布部分動員令，導致試圖逃避被徵召的俄羅斯人在與鄰國的邊境排起冗長隊伍。據報導，莫斯科當局已經開始在邊境設立徵兵辦公室以攔截其中部分人。(路透)
俄羅斯總統普亭本月21日發布部分動員令，導致試圖逃避被徵召的俄羅斯人在與鄰國的邊境排起冗長隊伍。據報導，莫斯科當局已經開始在邊境設立徵兵辦公室以攔截其中部分人。(路透)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本月21日發布部分動員令，導致試圖逃避被徵召的俄羅斯人在與鄰國的邊境排起冗長隊伍。據報導，莫斯科當局已經開始在邊境設立徵兵辦公室以攔截其中部分人。

綜合外媒報導，俄羅斯與喬治亞接壤的地區北奧賽梯（North Ossetia）宣布進入「高度戒備」狀態，並表示應該為那些已經排了好幾天隊伍的人帶來食物、水和其他援助。喬治亞一側的人們也自願為他們帶來水、毯子和其他物資。

俄羅斯通訊社指出，北奧塞梯限制許多乘用車進入其領土，並在過境點設立徵兵辦公室，部分媒體發布的照片顯示「一輛黑色貨車上寫著『兵役辦公室』」。獨立新聞媒體Meduza也報導稱「芬蘭邊境沿線的俄羅斯地區設立另一個此類檢查站」。

據悉，想逃離俄羅斯的民眾選擇乘坐汽車、騎腳踏車或甚至步行穿越。根據Yandex Maps提供的資料，27日通往喬治亞和北奧塞梯邊境附近的交通擁堵長達約15公里，喬治亞內政部也表示「自上周以來已有超過5.3萬名俄羅斯人進入該國」，哈薩克邊境也出現很長的隊伍，過去一周也已經吸收超過9.8萬名俄羅斯人。

俄羅斯 邊境 哈薩克

上一則

義大利籲國民考慮離開俄羅斯 警告離境日益困難

下一則

南韓放寬邊境 10/1起取消入境PCR篩檢

延伸閱讀

義大利籲國民考慮離開俄羅斯 警告離境日益困難

義大利籲國民考慮離開俄羅斯 警告離境日益困難
克宮將再併烏克蘭領土 軍事敗北靠黑箱公投鯨吞蠶食

克宮將再併烏克蘭領土 軍事敗北靠黑箱公投鯨吞蠶食
普亭頒動員令1周 已有至少20萬俄人逃出國

普亭頒動員令1周 已有至少20萬俄人逃出國
北溪天然氣管線疑遭破壞 瑞典發現第4處洩漏點

北溪天然氣管線疑遭破壞 瑞典發現第4處洩漏點

熱門新聞

威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
研究指出，南亞和東南亞的沿海大城市因大量抽取地下水，下沉速度比世界其他地方更快。圖為越南胡志明市景。圖：pixabay

研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創

2022-09-23 16:26
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

2022-09-26 22:05

超人氣

更多 >
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚