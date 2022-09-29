攔截逃離的俄人？莫斯科當局在邊境設立「徵兵辦公室」

俄羅斯總統普亭本月21日發布部分動員令，導致試圖逃避被徵召的俄羅斯人在與鄰國的邊境排起冗長隊伍。據報導，莫斯科當局已經開始在邊境設立徵兵辦公室以攔截其中部分人。(路透)

俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）本月21日發布部分動員令，導致試圖逃避被徵召的俄羅斯人在與鄰國的邊境 排起冗長隊伍。據報導，莫斯科當局已經開始在邊境設立徵兵辦公室以攔截其中部分人。

綜合外媒報導，俄羅斯與喬治亞接壤的地區北奧賽梯（North Ossetia）宣布進入「高度戒備」狀態，並表示應該為那些已經排了好幾天隊伍的人帶來食物、水和其他援助。喬治亞一側的人們也自願為他們帶來水、毯子和其他物資。

俄羅斯通訊社指出，北奧塞梯限制許多乘用車進入其領土，並在過境點設立徵兵辦公室，部分媒體發布的照片顯示「一輛黑色貨車上寫著『兵役辦公室』」。獨立新聞媒體Meduza也報導稱「芬蘭邊境沿線的俄羅斯地區設立另一個此類檢查站」。

據悉，想逃離俄羅斯的民眾選擇乘坐汽車、騎腳踏車或甚至步行穿越。根據Yandex Maps提供的資料，27日通往喬治亞和北奧塞梯邊境附近的交通擁堵長達約15公里，喬治亞內政部也表示「自上周以來已有超過5.3萬名俄羅斯人進入該國」，哈薩克 邊境也出現很長的隊伍，過去一周也已經吸收超過9.8萬名俄羅斯人。