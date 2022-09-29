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日本啤酒10月調漲 消費者以箱為單位搶購囤貨

中央社東京29日綜合外電報導
日本啤酒將漲價，不少當地消費者紛紛趕在調漲前，到超市或量販店以箱為單位搶購囤貨。(Photo by Elliott Collins on Unsplash)
日本啤酒將漲價，不少當地消費者紛紛趕在調漲前，到超市或量販店以箱為單位搶購囤貨。(Photo by Elliott Collins on Unsplash)

根據統計，日本10月有多達約6500項食品類商品將調漲售價，包括日本人日常飲用的啤酒。因此，不少當地消費者紛紛趕在調漲前，到超市或量販店以箱為單位搶購囤貨。

日本讀賣新聞報導，日本4大啤酒製造商預計從10月1日調漲啤酒出貨價格，預料零售價格將上漲4%到13%。

在知名量販店唐吉訶德中目黑總店採購一箱裝有24瓶啤酒的54歲男性說，「知道要漲價後，已買了約10箱囤在家裡」。

日本大型超市已預先向廠商增加下訂啤酒類商品，量販業者伊藤洋華堂研判「本周將是搶購高峰」。

朝日啤酒公司表示，雖然預估9月啤酒類商品出貨量將增加4成，但目前看來出貨量可能更高，將採取增加生產等對策因應。

同樣將從10月起漲價的高價化妝品等商品，便利商店及藥妝店等部分店家已張貼「要買要快」等海報招攬消費者，也確實有民眾一次大量採購相關商品。

朝日新聞報導，這次是啤酒製造大廠時隔約14年再度調漲罐裝啤酒售價。根據觀察，位於東京都大田區的唐吉訶德分店，即使是平常日的白天，都可以看到啤酒接連以箱為單位賣出。

一名60多歲女性消費者說，一直以來都是買6瓶裝，但這次趕在漲價前買了一整箱。她說，其他東西售價也都上漲，啤酒漲價也是沒辦法的事。

還有消費者一次採購包括裝有5箱啤酒的簡易手拉車組合。

共同社報導，日本10月將迎接食品價格上漲高峰，連帶影響外食及各種服務，對民眾生活來說，今年秋天將是「逆風之秋」。

民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）表示，已在2022年調漲或將要調漲的食品品項約2萬個，其中在10月調漲的品項約6500個。

日本

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