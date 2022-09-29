芬蘭9/30起正式關閉邊境 禁止俄羅斯遊客入境

芬蘭政府宣布9月30日關閉邊境，拒絕俄羅斯遊客入境。圖為俄羅斯車輛28日在芬蘭Vaalimaa檢查站。路透

芬蘭政府今天宣布基於外交理由，將關閉邊境，拒絕俄羅斯 遊客入境，禁令於9月30日凌晨零時起實施。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，為了維持芬蘭與他國友善的外交關係，芬蘭決定禁止持觀光簽證 的俄羅斯公民入境，但持有長期簽證，為探親、醫療原因的個人將可繼續入境芬蘭。

芬蘭是申根區中跟俄羅斯接壤國界最長的國家，因此在俄烏戰爭爆發後，芬蘭對俄羅斯公民的入境管控也受到歐盟與申根國家高度關心，在芬蘭申請加入北約後，更是北約面對俄羅斯的重要前線。

哈維斯托表示，烏克蘭曾多次要求芬蘭更嚴格控管俄羅斯公民入境，而27日在烏克蘭東部地區結束的公投，以及波羅的海北溪管線遭破壞等事件，讓芬蘭決定加快對俄羅斯公民關閉邊境的動作。

芬蘭雖曾在9月初時將把核發給俄國 人的簽證數量減至當前核發量的10%，由芬蘭入境的俄國旅客也大幅減少，但不完全禁止俄國人入境的作法，遭到波羅的海鄰國愛沙尼亞的強烈批評。

哈維斯托認為，此禁令將讓芬蘭的外交關係更安全、穩定。