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冬季降雪少加熱浪肆虐 瑞士冰川消融速度創紀錄

中央社／日內瓦28日即時報導
瑞士冰川監測網絡（GLAMOS）27日表示，自一個多世紀前有紀錄以來，瑞士冰川正以史上最快速度消融。圖為瑞士柯爾瓦奇峰冰川9月5日的影像。（歐新社）
瑞士冰川監測網絡（GLAMOS）27日表示，自一個多世紀前有紀錄以來，瑞士冰川正以史上最快速度消融。圖為瑞士柯爾瓦奇峰冰川9月5日的影像。（歐新社）

瑞士冰川監測網絡（GLAMOS）今天表示，自一個多世紀前有紀錄以來，瑞士冰川正以史上最快速度消融，今年剩餘冰量減少了6%，幾乎是2003年紀錄的兩倍。

瑞士冰川今年急速消融，讓一處埋藏了數千年的裸露岩石重見天日，此外還發現了數十年前在阿爾卑斯山地區失蹤的遇難者遺體，甚至有一架失事飛機殘骸。其他小冰川幾乎已消失殆盡。

瑞士冰川監測網絡負責人赫斯（Matthias Huss）告訴路透：「我們知道，有朝一日會出現這種景況，至少是在未來某個時刻。而我們意識到未來已近在眼前，就是現在，這或許是今年夏天最令人驚訝或震驚的經歷。」

阿爾卑斯山有一半以上的冰川位於瑞士，這個地區的氣溫升幅約是全球均溫升速的2倍。

赫斯和其他科學家在阿爾卑斯山區的數十個地點進行緊急維修作業，因為冰川融化可能會使測量桿移動並破壞他們的統計數據。

由於冬季降雪量異常少加上一波又一波的熱浪來襲，今年約有3立方公里的冰層消失。冬季降雪會彌補每年夏天流失的冰，並透過將陽光反射回大氣，來幫助保護冰川避免進一步消融。

如果溫室氣體排放量持續增加，到2100年前，阿爾卑斯山冰川預計將失去目前體積的80%以上。根據「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）2019年所做的報告，過去的溫室氣體排放導致全球暖化，無論現在採取何種行動，許多冰川都將消失。

冰川 降雪 氣候變遷

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