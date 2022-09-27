4區親俄政府宣稱公投勝利 烏克蘭誓保衛公民

在烏克蘭東部由俄羅斯掌控的盧甘斯克舉行的全民公投中，一名男子27日投票。（美聯社）

俄羅斯 掌控的4個烏克蘭 地區入俄公投 今天結束，俄國扶植的4個地區政府在完成計票後都宣稱選舉勝利。烏克蘭總統澤倫斯基告訴聯合國大會，基輔無法在公投後再與俄國談判，並會保衛莫斯科佔領區內的烏克蘭公民。

俄羅斯2月24日發動侵略後，在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州針對是否脫離烏克蘭、並加入俄羅斯舉行為期5天公投。

俄羅斯通訊社引述4個地區公投主辦單位的話報導，札波羅熱支持率高達93.11%，但指出這是初步計票結果。

赫松支持率為87.05%。頓內茨克和盧甘斯克分別高達99.23%及98.42%。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友國會上議院「聯邦院」（Federation Council）議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）稍早表示，如果公投結果贊成勝出，「聯邦院」可能考慮在下月4日，也就是蒲亭70歲生日前3天，兼併這4個地區。

聯合國今天重申對維護烏克蘭「領土完整」的承諾。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國將在聯合國安全理事會提出決議案，譴責俄羅斯舉辦這項「假」公投。

中國常駐聯合國代表張軍則在安理會表示，「應該尊重所有國家的主權和領土完整」。