北溪管線漏氣 丹麥、瑞典認定人為破壞

俄羅斯Portovaya加壓站負責為北溪管線供氣。（路透 ）

俄羅斯 在波羅的海海域建造的北溪（Nord Stream）天然氣輸送管路發生不明漏氣現象，丹麥與瑞典 政府27日晚間分別召開記者會表示，經過調查，他們相信管線遭受人為破壞導致漏氣。

俄羅斯的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）兩條輸氣管共3個位置在同一天損壞，漏氣區域在丹麥與瑞典之間的波羅的海海域。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，經過政府調查，兩條管線漏氣據信是遭受蓄意破壞，並非意外所造成，並且有發生過爆炸的跡象。

然而，丹麥國防單位認為這個事故目前對丹麥尚未產生直接軍事威脅。相關當局也認為管線漏氣對鄰近地區的居民沒有安全威脅。

丹麥當局正全力查明事故，政府也嚴正以待。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）隨後也召開記者會表示，管線漏氣應為人為破壞，但相信這個事故並非針對瑞典而來。

她表示，瑞典目前已跟德國、丹麥與北約聯繫，掌握事故的情況，但尚未與俄羅斯聯絡。

瑞典國防部 也讓海軍待命以支援、因應突發狀況，國防軍也做了相關的防範準備措施。

瑞典國防部長胡特奎斯特（Peter Hultqvist）表示，雖然未將此次破壞定位為戰爭行為，但這次事故情況並不正常。