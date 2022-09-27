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艾米尼之死抗議不休 伊朗數十城爆警民衝突

中央社杜拜27日綜合外電報導

伊朗國營媒體和社群網路消息顯示，鎮暴警察和安全部隊今天在數十個城巿與示威民眾爆發衝突。22歲庫德族女性艾米尼16日命喪警方拘留期間，引發各地抗議不休。

路透報導，出身庫德地區薩蓋茲（Saqez）的艾米尼（Mahsa Amini）本月因「不當著裝」遭到嚴格執法的道德警察逮捕，並於羈押期間死亡。

她的死引發2019年民眾抗議油價飆漲而遭當局鎮壓以來，伊朗首見的大規模街頭抗爭。

儘管當局強力鎮壓，導致死亡人數持續增加，上傳推特的影片顯示，示威群眾持續要求推翻體制內神職機構，並在德黑蘭（Tehran）、大不里士（Tabriz）、卡拉吉（Karaj）、雅茲德（Yazd）等諸多城巿與安全部隊發生衝突。

國營電視台報導，警方在若干城巿與「暴民」衝突，並發射催淚瓦斯驅散他們。

從伊朗境內上傳社群媒體的影片可見，抗議人士高喊「女性、生命、自由」，婦女拉下頭巾，在手中揮舞，也有人焚燒頭巾。

推特上的畫面還可看到西北部城巿大不里士的抗議人士高喊「獨裁者去死」，矛頭對準最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。在西北部薩南達治（Sanandaj）和沙達希特（Sardasht）兩個庫德城巿，鎮暴警察甚至對抗議民眾開槍。

德黑蘭傳出的一段影片可聽到示威民眾高喊：「殺害我姐妹的人，等我來收拾你」。

部分社群媒體貼文及倡議人士提議進行全國罷工。根據數名大學教師在社群媒體發布的聲明，他們已宣布辭職，抗議艾米尼之死。

多所大學學生展開罷課，以對學生遭到大規模逮捕和安全部隊強行進入校園表達抗議。

路透社無法查證相關影片和辭職聲明的真偽。

艾米尼之死也引發廣泛的國際譴責聲浪，伊朗則將一切歸咎於與「外敵」掛鉤的「惡棍」興風作浪。德黑蘭指控美國和一些歐洲國家趁機試圖破壞伊朗穩定。

據官方統計，連日來的示威衝突已至少造成41人死亡，其中包括警察與親政府民兵。人權組織稱實際死亡人數更高。

伊朗人權組織Hengaw表示，「過去10天裡有18人喪生、898人受傷、超過1000名庫德族抗議人士被捕」，且估計實際數字不只於此。

國營媒體報導，伊朗司法部設立了特別法庭，準備針對「暴民」進行審判。

根據網路監督組織NetBlocks和伊朗消息人士，為阻撓示威民眾將影片上傳社媒，當局已在數個省限制網路使用。

伊朗 社群媒體 警察

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