烏克蘭俄占區公投結束 西方譴責：一場騙局

在東烏的盧甘斯克(Luhansk)一處公寓懸掛俄羅斯的國旗，一名工人搖著國旗。美聯社

烏克蘭 境內4個俄羅斯占領區舉行加入俄國 的公投 ，今天是最後一個投票日。俄國總統普亭表示，莫斯科希望「拯救」這些地區的人民，西方國家領袖則譴責這場公投形同騙局。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）在一場電視轉播會議中說：「拯救所有公投地區的人民，是我們整個國家社會關注的焦點。」

若公投結果支持加入俄國，再加上2014年被俄國兼併的克里米亞半島（Crimea），莫斯科將併吞烏克蘭約2成的國土。

美聯社報導，事實上，這場公投結果早已註定，預料將成為莫斯科併吞土地的藉口，這使得克宮與西方的關係更趨緊張，俄國已警告，可能訴諸核武來捍衛自身領土。

俄國可能30日就會正式宣布併吞烏克蘭占領區，為7個月俄烏戰爭進入危險新階段鋪路。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，公投之後，「從法律、國際法的角度來看，情勢將徹底改變，保護那些地區並確保其安全的所有相應結果將隨之而來」。

面對俄軍最近在烏克蘭戰場承受屈辱挫敗，以及被基輔反攻逼向角落，普亭上週起試圖加碼下注，大談莫斯科的核子選項，並試圖以入俄公投、徵召後備軍人等戰略，鞏固莫斯科易受攻擊的陣地。

西方盟邦則繼續堅定支持烏克蘭。法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天成為另一名造訪基輔的外國高官。她表示，法國堅決「支持烏克蘭及其主權和領土完整性」。

前俄國總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席的麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天毫不含糊地升高對烏克蘭發動核攻擊的可能性。

他說：「設想一下，俄羅斯被逼到要使用最令人生畏的武器去對付烏克蘭政權，那個政權幹出危及我國生存的大規模侵略行徑。即便在這種情況下，我相信北大西洋公約組織（NATO）也不會直接干預這場衝突。」

美國認為，克宮大談核武，是一種恐嚇戰術。國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）25日回應普亭上週的核武威脅時，告訴美國國家廣播公司（NBC），如果莫斯科真的在烏克蘭戰爭中使用核武，俄國將付出高昂代價。

烏克蘭戰爭持續受到全球關注，因為它導致糧食、能源奇缺並漲價，引發衝擊各地生活成本的通貨膨脹，還導致全球不平等擴大，核戰說法只是讓人更加憂心。