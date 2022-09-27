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安倍國葬 爭議聲中走最後一程

編譯莊蕙嘉、記者程遠述／即時報導
安倍晉三遺孀安倍昭惠（中右）27日手捧安倍骨灰抵達國葬場地武道館。（歐新社）
安倍晉三遺孀安倍昭惠（中右）27日手捧安倍骨灰抵達國葬場地武道館。（歐新社）

日本故首相安倍晉三的國葬27日於東京武道館舉行，這是日本繼前首相吉田茂後時隔55年再度舉辦國葬，副總統賀錦麗、印度總理莫迪等218個國家和國際組織的700多位領袖及代表出席。場外逾萬民眾排隊等待獻花，但日本各地都有反國葬的抗議活動，支持和反對國葬群眾在場外互相叫陣。

國葬在日本國內引起的兩極化反應不約而同成為國際媒體報導的標題，紛紛以「引起對立、分歧、爭議」報導安倍國葬新聞。

台灣應日本政府邀請，由台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平、駐日代表謝長廷出席國葬儀式，在儀式中，日方司儀以「台灣」唱名代表團獻花。

共同社記者27日在北京外交部記者會詢問此事，發言人汪文斌回答：「日方應恪守中日四個政治文件原則和此前所做嚴肅承諾，嚴格按一個中國原則處理相關事宜，不得為台獨分子藉機搞政治操弄提供任何舞台和機會」。

武道館會場布置簡約但氣氛肅穆，矗立的黑色布幕正中央懸掛巨幅安倍遺照，環繞會場的照片牆收集他的從政點滴。

穿著喪服的安倍遺孀安倍昭惠，捧著亡夫骨灰入場，神情哀戚。菅義偉致悼詞時數度哽咽，他提到：「很多20、30多歲的民眾來獻花，這些年輕人、未來的領導人，他們懷著仰慕之心，來送你最後一程。」昭惠則頻頻拭淚。

賀錦麗表示：「他致力於自由開放的印太地區，我們珍視且支持這些原則，這是形成盟邦關係的聯繫之一。」

安倍7月8日赴奈良縣，為自民黨參議員候選人站台進行街頭演說，遭男子山上徹也持自製手槍從背後開槍擊中要害，送醫不治，享壽67歲。

「每日新聞」民調顯示多達六成二的受訪者反對國葬，主因之一是費用驚人。國葬儀式包含維安警力在內，初估花費約16.6億日圓（約1149萬美元），輿論質疑通膨飆升之際，公帑應優先用於改善民生。

安倍國葬，採取最高等級維安。製表／莊蕙嘉
安倍國葬，採取最高等級維安。製表／莊蕙嘉

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