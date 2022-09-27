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兩年前曾發生大火 法國核潛艦珍珠號再遇火警

中央社馬賽27日綜合外電報導

法國官員今天表示，2020年因一場大火嚴重毀損的法國核子潛艦「珍珠號」（La Perle），在地中海港口土倫（Toulon）接受維修接近完工之際，再次發生火警。

土倫海事發言人喬士林（Pierre-Louis Josselin）告訴法新社，起火處據信是在珍珠號上用於儲存食物的隔離區，當局出動約90名消防人員前去撲滅艦上的悶燒情況。

這起事件被描述為「無焰燃燒」，到了昨晚，所有熱點都被消防人員撲滅。

喬士林說：「沒有輻射外洩風險。」他解釋潛艦上雖有核燃料，但其反應爐當時沒有在運作。起火原因不明，負責修復工作的法國海軍船舶集團（Naval Group）正在進行調查。

珍珠號2020年在土倫港首次遭遇火災，大火肆虐14小時，當局出動100名消防人員和150名支援人員才控制住火勢。

珍珠號於1993年服役，是一艘用於跟蹤船艦、護航航空母艦、執行海岸情報蒐集任務和部署特種部隊的攻擊型潛艦。2020年火災後，它被拖到法國北部的瑟堡港（Cherbourg）進行維修，而後於2020年10月返回法國地中海艦隊的總部土倫。

喬士林說：「這次事故比不上2020年那場大火。」珍珠號預計2023年上半年恢復服役，對於是否會因為這次事件而延遲，喬士林沒有回答。

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