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看到和解曙光？傳英王相信能挽回哈利、梅根

記者蘇詠智／即時報導
查理（前左）與卡蜜拉（前右）已是英國國王、王后，尚待解決和兒子哈利（後左）與媳婦梅根（後右）間的問題。（路透資料照片）
查理（前左）與卡蜜拉（前右）已是英國國王、王后，尚待解決和兒子哈利（後左）與媳婦梅根（後右）間的問題。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根永遠是媒體報導焦點，不管是被捧還是被損，兩人的一舉一動總能引起不少話題；近來，各方好奇在伊麗莎白二世女王的喪事結束、正式進入哈利的父親查理擔任國王的時代，彼此間的隔閡與衝突會否減少？

尤其為女王辦喪事的期間，查理、威廉、哈利父子3人比過去兩年隔空打冷戰的時候更親近，一直不算朋友、甚至還有過意見衝突的梅根與嫂子凱特，也能夠和平共處，不免讓民眾感到曾經分裂的皇室一家，應該有和解的希望。

根據英國「每日電訊報」報導，連查理本人也覺得看到很多和解的曙光，認為自己還是有辦法挽回哈利與梅根。

只不過，每次都要修理哈利和梅根的一堆皇室專家與八卦刊物，不知道會是助力還是阻力，他們之前還主張這只是為了讓女王走得安寧才彼此勉強忍耐呈現出的假象，威廉與哈利兄弟之間還是心結很深，凱特更被肢體專家抓到對梅根有明顯排斥的舉動。

過去哈利就是受不了小報一直對付梅根才會氣得想離開英國，梅根對於這些八卦刊物的報導怒氣未消，很自然的難以消除對皇室的心結，就算查理再怎麼示好、放出求和的訊息，梅根也很容易因為八卦刊物和皇室專家的態度再度被逼到生氣，其實不利於和解。

不過，在八卦小報與皇室專家的觀點，這自然是查理被錯誤訊息蒙蔽、熱臉貼了梅根的冷屁股，他們絕對不是罪魁禍首。

威廉（左起）、凱特、哈利與梅根再度同台，讓民眾期待他們可以大和解。（路透資料照片...
威廉（左起）、凱特、哈利與梅根再度同台，讓民眾期待他們可以大和解。（路透資料照片）

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