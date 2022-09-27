直播／安倍國葬登場 日本現任、前任首相致悼詞

賀錦麗副總統27日率美國代表團出席日本前首相安倍晉三的葬禮。（美聯社）

來源：ANNnewsCH

更新時間：美東02:12

日本首相岸田文雄在前首相安倍葬禮上致詞。（美聯社）

日本 前首相安倍 晉三的國葬於東京時間27日下午2時（美東時間上午1時）在東京都千代田區的日本武道館舉行，會場內播放完安倍晉三生前影片後，由現任首相岸田文雄上台致以悼詞。

岸田文雄先是走到祭壇前面、站在中間，並面對著懸掛在祭壇上方，說話時更不時抬頭望向安倍晉三的照片，之後包括日本參眾兩院議長以及其他黨內高層領導人也發表簡短談話，他們先是向坐在右側的安倍晉三家屬鞠躬，然後走近祭壇致意。

2020年接替安倍的前首相菅義偉更提到槍擊案發生後他立即趕到安倍晉三身邊，他還悲痛地表示「當您（安倍晉三）對我們如此不可或缺時，為什麼要以如此悲劇的方式奪走您的生命？」。

更新時間：美東01:45

日本首相岸田文雄在前首相安倍葬禮上致詞。（美聯社）

日本前首相安倍晉三的國葬目前正在東京都千代田區的日本武道館舉行，會場內剛播放完安倍晉三生前影片，包括他從政生涯來的關鍵時刻，背景音樂是安倍生前親自演奏的《花正在開》。

根據現場直播，影片展示安倍與其他世界領袖的合影以及在全球峰會和聯合果演講的許多照片，向安倍的付出與貢獻致敬。

更新時間：美東01:34

日本前首相安倍晉三的國葬於東京時間27日下午2時在東京都千代田區的日本武道館舉行。（歐新社）

日本前首相安倍晉三的國葬於27日下午2時（美東時間上午1時）在東京都千代田區的日本武道館舉行，根據日媒報導，載運安倍晉三骨灰車輛稍早已抵達東京武道館，由遺孀安倍昭惠手捧骨灰罈進入會場。

安倍的骨灰日本時間27日下午1時20分左右從自家出發，現場還有20名自衛隊儀隊送行。

安倍的骨灰沿途經過防衛省、東京都北之丸公園，抵達日本武道館後，由約1400名自衛隊陸海空隊員列隊致意，並負責對空鳴槍及奏樂等儀節任務。