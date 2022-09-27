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安倍國葬逾4000賓客出席 日本出動2萬警力高度戒備

編譯徐榆涵／即時報導
日本警察廳已調派約達2萬名警力部署東京，其中包括約2500名來自日本各地的特別派遣部隊，維安規模史無前例。（美聯社）
日本警察廳已調派約達2萬名警力部署東京，其中包括約2500名來自日本各地的特別派遣部隊，維安規模史無前例。（美聯社）

日本前首相安倍晉三的國葬將於當地時間27日下午2時（美東時間上午1時）在東京都千代田區的日本武道館舉行，預計出席賓客約達4000多人，日本政府也祭出最高規格維安陣仗戒備。

路透報導，27日除受邀賓客外，場地日本武道館周邊道路將從下午2時起限制通行，而會場46公里範圍內的空域，也從27日至29日期間設置飛行限制。

此外，當地時間27日上午10時起為「一般獻花」時間，民眾可以自備花束在會場外的獻花台獻花，但需要接受行李檢查，必要時會用金屬探測器進行安檢。

根據當地媒體報導，日本警察廳已調派約達2萬名警力部署東京，其中包括約2500名來自日本各地的特別派遣部隊，維安規模史無前例。最近幾天，警察和嗅探犬一直在主要火車站和東京羽田機場附近加強反恐巡邏。警方甚至將會場四周的人孔蓋一個個打開檢查，潛水夫潛入附近的溝渠中，確認水中有無可疑物品。

安倍國葬預計有4300名賓客出席，當中700人來自海外，含50位現任或前任國家領袖，包括美國副總統賀錦麗、澳洲總理艾班尼斯、印度總理莫迪、新加坡總理李顯龍、越南總統阮春福和歐盟理事會主席米歇爾等。加拿大總理杜魯多則為應對颶風菲奧娜帶來的災情，取消出席。

另外，約有1400名日本自衛隊軍人參加國葬，負責儀仗及鳴放禮砲工作。安倍國葬預算上看16.5億日圓（約1149.5萬美元），其中8億用於維安、6億用於接待外國代表團，引發民眾批評。

日本前首相安倍晉三的國葬將於當地時間27日下午2時（美東時間上午1時）在東京都千...
日本前首相安倍晉三的國葬將於當地時間27日下午2時（美東時間上午1時）在東京都千代田區的日本武道館舉行，預計出席賓客約達4000多人。（路透）

日本 安倍 警察

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