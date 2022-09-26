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400億元崩盤凶手 Terra幣創辦人遭國際刑警組織通緝

中央社首爾26日綜合外電報導
國際刑警組織對加密貨幣Terra的韓籍創辦人權渡衡發布紅色通緝令。（圖取自twitter.com/stablekwon）
國際刑警組織對加密貨幣Terra的韓籍創辦人權渡衡發布紅色通緝令。（圖取自twitter.com/stablekwon）

韓國檢方今天透露，國際刑警組織已對加密貨幣Terra的韓籍創辦人權渡衡發布紅色通緝令。他因公司涉嫌詐欺造成400億美元投資人損失，而遭到通緝。

法新社報導，韓國一法院本月稍早對31歲的權渡衡（Kwon Do-hyung，又稱渡權，Do Kwon）發布通緝令。他在旗下產品5月崩盤前，已從韓國飛往新加坡。但在新加坡警方表示權渡衡不在境內後，他的下落更加成謎。

韓國檢方先前已要求國際刑警組織（Interpol）對權渡衡發布紅色通緝令，並要求韓國外交部撤銷他的護照，因為他「正在逃亡」。

首爾南區地方檢察署的一名官員告訴法新社：「國際刑警組織已對權渡衡發布通緝令。」此外未提供更多細節。

權渡衡則在社群媒體推特（Twitter）上表示自己並未逃亡，但他也沒有說明身在何方。

權渡衡的公司主要發行穩定幣TerraUSD（UST）與姊妹幣Luna，兩者價格在5月崩盤至接近零，衝擊到更廣泛的加密貨幣市場。業界數據暗示，全球加密貨幣市場因此虧損高達5000多億美元。

穩定幣具有價格相對固定的特性，通常與現實世界的一種大宗商品或貨幣的價格掛鉤。然而UST卻是利用程式演算法，讓價格維持在1美元左右。

當UST與Luna幣跌入死亡漩渦時，許多投資人因此失去畢生積蓄。韓國當局已對這起崩盤事件展開多起刑事調查。

韓國檢方也已對另5名與這兩種加密貨幣有關聯的人士發布通緝令，但身分保密。

通緝 貨幣 新加坡

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