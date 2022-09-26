我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

體驗郵輪之旅前 過來人：這6件事不可不知

加拿大也開放國境 10/1起解除所有入境防疫限制

俄羅斯校園槍擊案增至15死 凶嫌是校友

中央社莫斯科26日綜合外電報導
俄國發生大規模校園槍擊案，學生驚慌奔逃。(美聯社)
俄國發生大規模校園槍擊案，學生驚慌奔逃。(美聯社)

俄羅斯當局表示，俄國中部城市伊熱夫斯克（Izhevsk）88號學校（School No88）今天發生的大規模槍擊案，死亡增至15人，包括11名兒童；凶嫌是一名校友。

法新社報導，俄羅斯近年發生連串校園槍擊事件，震驚全國，如今再爆發一起。同一時間，俄國正在擴大徵兵數十萬人投入烏克蘭戰場。

根據調查人員說法，行凶男子犯案後「自戕」，遺體被發現時「身穿有納粹符號的黑色上衣，頭戴巴拉克拉瓦頭套（balaclava）」。

凶嫌身分其後確認是一名1988年生於當地的男子，從88號學校畢業。調查人員表示，他們正搜查嫌犯住家，調查他對「新納粹主義觀點及納粹意識形態的信奉」。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）譴責這起「沒有人性的恐怖攻擊」，還說凶嫌「顯然屬於一個新法西斯主義團體」。

俄國發生大規模校園槍擊案，救難人員緊急運送傷患。(美聯社)
俄國發生大規模校園槍擊案，救難人員緊急運送傷患。(美聯社)

調查人員指出，罹難者包括2名警衛和2名教師。當局先前宣布，死者包括7名兒童和6名成人，但並未說明是否包含凶嫌。

伊熱夫斯克（Izhevsk）是俄羅斯內烏德摩特共和國（Udmurt Republic）首府，位於俄國首都莫斯科東方約1000公里處，人口約63萬。

根據錄影片段，烏德摩特共和國首長布雷查洛夫（Alexander Brechalov）在88號學校外發表聲明時證實「有兒童死傷」，背後可見救難和醫療人員進出，有些人提著擔架跑進校園。他並宣布共和國進入哀悼期至29日為止。

校內的課桌椅上留有彈匣。(美聯社)
校內的課桌椅上留有彈匣。(美聯社)

這起校園槍擊案爆發數小時前，俄羅斯西伯利亞地區（Siberia）一所徵兵中心才發生一名男子朝一名招兵官員開槍、造成對方重傷的事件。

俄羅斯上一起重大校園槍擊案發生在今年4月，位於中部烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）的一所幼稚園遭一名男子闖入開槍，造成一名教師和2名學童死亡。當局稱凶嫌有「精神障礙」，他其後被發現身亡，官員指他開槍自殺。

俄羅斯 槍擊 納粹

上一則

哈薩克：不會承認俄透過公投兼併烏克蘭東部地區

下一則

400億元崩盤凶手 Terra幣創辦人遭國際刑警組織通緝

延伸閱讀

俄校園槍擊案增至15死 槍手著納粹標誌T恤 舉槍自盡

俄校園槍擊案增至15死 槍手著納粹標誌T恤 舉槍自盡
控德黑蘭供應無人機給俄羅斯 烏克蘭撤銷伊朗大使認證

控德黑蘭供應無人機給俄羅斯 烏克蘭撤銷伊朗大使認證
烏克蘭軍隊大有斬獲 收復逾3千平方公里失土

烏克蘭軍隊大有斬獲 收復逾3千平方公里失土
烏軍反攻稱哈爾科夫州續推進 外長籲盟邦加強軍援

烏軍反攻稱哈爾科夫州續推進 外長籲盟邦加強軍援

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14
威廉與哈利17日穿軍服出席西敏宮的守靈儀式。（歐新社）

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

2022-09-20 08:49
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
哈利（左）與哥哥威廉近來互相忍讓，在各大活動中一起出現。（路透資料照片）

哈利友人曝：過去10天 哈利威廉為大局拚命忍耐

2022-09-19 15:00

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道
習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中

習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中
封面故事／手機突不動？ 當心騙子用新SIM卡+ 新手機 取你個資  

封面故事／手機突不動？ 當心騙子用新SIM卡+ 新手機 取你個資  
「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄