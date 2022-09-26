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哈薩克：不會承認俄透過公投兼併烏克蘭東部地區

中央社阿拉木圖26日綜合外電報導
哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev，圖）一再呼籲按聯合國憲章解決烏克蘭衝突。美聯社
哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev，圖）一再呼籲按聯合國憲章解決烏克蘭衝突。美聯社

前蘇聯加盟共和國哈薩克今天表示，不會承認俄羅斯透過舉行公民投票兼併烏克蘭東部地區。哈薩克也是俄羅斯在中亞的親密夥伴之一。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）在推特上推文稱，哈薩克不會承認俄羅斯在烏克蘭舉行的偽公投。

推文稱，哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）表示，哈薩克無意承認俄羅斯在赫爾松州（Kherson）、盧甘斯克州（Luhansk）、頓內次克州（Donetsk）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）舉行的假公投。

根據斯馬迪亞羅夫，哈薩克尊重其他國家的「領土完整、主權平等以及和平共處」。

路透報導，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev）一再呼籲按聯合國憲章解決烏克蘭衝突。斯馬迪亞羅夫則表示：「我們再次重申願意為建立政治對話提供一切可能的援助，與此同時，我國認為，無論是在地區層面還是在全球層面，維持穩定都是最重要的目標。」

而據德國之聲報導，儘管哈薩克是莫斯科領導的前蘇聯加盟共和國「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）成員，對俄烏衝突卻採中立立場。

許多專家認為，俄羅斯未能迅速戰勝烏克蘭，暴露出該地區一些國家熱中利用的弱點，例如最近兩個前蘇聯成員國亞美尼亞和亞塞拜然之間的敵對行動。

哈薩克 俄羅斯 烏克蘭

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