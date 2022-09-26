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阿拉伯之春精神領袖卡拉達威辭世 享耆壽96歲

中央社貝魯特26日綜合外電報導
埃及伊斯蘭主義者組織「穆斯林兄弟會」精神導師卡拉達威今天逝世，享耆壽96歲。美聯社
埃及伊斯蘭主義者組織「穆斯林兄弟會」精神導師卡拉達威今天逝世，享耆壽96歲。美聯社

埃及伊斯蘭主義者組織「穆斯林兄弟會」精神導師卡拉達威今天逝世，享耆壽96歲。他曾支持2011年阿拉伯之春起義，他的伊斯蘭主義佈道風格讓埃及和波斯灣地區統治者惶惶不安。

路透報導，卡拉達威（Yusef al-Qaradawi）出生於埃及，一生中有許多時間在卡達居住，由於經常出現在卡達的半島（Al Jazeera）媒體集團電視頻道，成為阿拉伯世界最知名且最有影響力的遜尼派穆斯林教士之一。

他的佈道對數以百萬計家庭轉播，加劇緊張局勢，導致沙烏地阿拉伯及其波斯灣盟國2017年對卡達實施封鎖，卡拉達威也被宣布為「恐怖分子」。

卡拉達威的官方推特帳號今天宣布他的死訊。

卡拉達維曾就讀開羅阿茲哈大學（Al-Azhar University），支持者經常將他描述為「溫和派」，為蓋達組織（Al-Qaeda）支持的激進意識形態提供制衡。他曾強烈譴責2001年對美國發動的911恐怖攻擊，並支持民主政治。

不過，他也會支持自己認為合理的暴力行動。

在2003年美國領導聯軍入侵伊拉克後，他支持攻擊聯軍，並力挺巴勒斯坦人在2000年開始的起義中，對以色列目標發動自殺炸彈攻擊。

卡拉達威曾遭數個西方國家禁止入境。

在阿拉伯之春起義期間，他還呼籲殺死利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi），並宣布對敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的政府發動聖戰。

卡拉達威年輕時加入了穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）。這個1928年由班納 (Hassan al-Banna) 在埃及創立的組織，一直將伊斯蘭教當作政治計畫來推動，並長期被專制的阿拉伯領導人視為威脅。

卡拉達威曾放棄領導穆斯林兄弟會的機會，選擇專注於講道和伊斯蘭學術研究，追隨者遍佈這個組織內外。

在2011年阿拉伯起義後，他的聲望越來越高。

他在埃及前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）倒台後訪問開羅，並告訴解放廣場（Tahrir Square）擠得水洩不通的人群，埃及人在推翻現代法老後已沒有恐懼。

之後，兄弟會成員穆希（Mohamed Mursi）2012年當選總統。

隔年，軍隊在大規模示威活動的鼓舞下推翻穆希，卡拉達維則譴責由軍隊領導的新秩序，因為它對兄弟會強力鎮壓。

他還敦促抵制總統大選，那次選舉使塞西（Abdel Fattah al-Sisi）於2014年成為總統。

卡拉達威曾說：「國家的職責是抵抗壓迫者，約束他們的手，並讓他們閉嘴。」

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