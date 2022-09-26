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同為女性新領導人 英國首相比義國總理更令市場擔心？

編譯易起宇／綜合外電
英國首相特拉斯政府提出的新減稅方案引發外界擔憂。 美聯社
英國首相特拉斯政府提出的新減稅方案引發外界擔憂。 美聯社

對於義大利可能選出二戰以後首位極右派總理的疑慮，分析師數周來已不斷推演市場可能的反應。當26日確認右派聯盟領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）將出任義大利總理時，分析師卻發現，投資人顯然更擔憂英國新任女首相特拉斯（Liz Truss）推出的減稅政策。

彭博資訊報導，梅洛尼所屬的義大利兄弟黨於25日的國會大選中取得明確多數後，義大利大盤的FTSE MIB指數26日一度上漲1.5%至21,381.52點，且大致維持在平盤之上，在歐洲股市中一枝獨秀。雖然選舉結果符合市場預期，但執政聯盟並未取得修憲所需的絕對多數，已讓投資人放下心中大石，也可能減少義大利與歐盟和國際盟友間的衝突。

三天前，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）宣布了一項英國半世紀來最大規模的減稅方案，並表示未來可能再進一步減稅，但目前財源卻尚無著落，引發了英國股匯債市連兩日三殺，還拖累全球市場；英鎊兌美元匯率23日重貶3.5%至1英鎊兌1.0859美元，26日繼續跌。英國10年期公債殖利率躍增29.4個基點至4.12%，價格下跌；義大利類似年限的公債殖利率只漲9個基點至4.43%。

一如市場預料，義大利兄弟黨領導人梅洛尼將成為義國二戰後首位女性和首位極右派總理。...
一如市場預料，義大利兄弟黨領導人梅洛尼將成為義國二戰後首位女性和首位極右派總理。 美聯社

義大利 英國 殖利率

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