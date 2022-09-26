罵拜登「臭崽子」？韓總統批不實報導「有損同盟關係」

南韓總統尹錫悅（右）被指在訪問美國期間用粗口批評美國總統拜登（左）。圖為兩人21日見面時的合影。（歐新社）

南韓總統尹錫悅在訪美期間被媒體拍下疑似對美國總統拜登 及國會失禮發言，他今天親自回應稱與事實不符的報導破壞同盟關係，可能為國民招致危害，要求對當時狀況進一步查明真相。

韓聯社報導，尹錫悅今天在上班途中接受媒體訪問，就訪問美國紐約時被拍下口吐粗話的爭議表示，這次事件「與其說是爭議，應該說是以不符事實的報導破壞同盟關係，會使國民陷入危險」。意指相關報導並非事實，且對美韓關係造成負面影響。

他也說，應該釐清當時狀況，確實查明真相；並指出全世界除2到3個超強大國外，沒有國家能憑一己之力守護國民生命安全，強調同盟關係至關重要。

尹錫悅出席聯合國 大會訪問美國紐約期間，在當地時間21日參與全球基金第7次財政公約會議時，與拜登進行短暫交談，但在離場時被拍到對身邊官員疑似以粗話談論拜登及美國國會。

韓國總統辦公室隨後對此澄清，尹錫悅談及國會內容是指韓國國會，而非美國國會，內容也未提及拜登，而是發音相近的其他詞彙。不過澄清內容反而再次激起在野黨及國會反彈。

據總統辦公室說明的發言內容，尹錫悅當時是說：「國會那些臭崽子不通過，在那邊搗亂的話就丟大臉了。」但以「臭崽子」形容韓國國會議員同樣被認為不適當，被韓國最大在野黨共同民主黨 要求向國民直接道歉。

共同民主黨也在尹錫悅今天回應後發出聲明，批評他的解釋是「做賊的喊捉賊」，認為尹錫悅對這次出訪成效不彰避而不談，並反問：「報導是問題嗎？還是做出粗魯言行的總統才是問題？」

執政黨國民力量則主張最先刊出報導影片的MBC電視台「報導假新聞」，在沒有確認的狀況下利用惡意剪接及煽動性字幕引導輿論，並以共同民主黨院內（國會）代表苻洪根在報導刊出前，就公開批評尹錫悅使用粗話為由，質疑MBC與共同民主黨勾結。