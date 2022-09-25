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義大利新總理梅洛尼欲加強和台合作 中使館：堅決反對

記者賴錦宏／即時報導
義大利兄弟黨黨魁梅洛尼將出任新總理。（取材自臉書）
義大利兄弟黨黨魁梅洛尼將出任新總理。（取材自臉書）

義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）在25日大選前稱，若當選總理，將加強與台灣的合作。中國大陸駐義大利大使館對此表達強烈不滿，堅決反對借台灣問題說事。

據中國駐義大利大使館官網，中國使館發言人上星期五（23日）就梅洛尼上述言論發聲明說，中方日前注意到一些涉台負面言論，借台灣問題說事、鼓譟對華強硬。中方對有關言論表達強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外來干涉。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括義大利在內的所有國家建立和發展外交關係的政治前提和基礎。「我們敦促相關人士認識到台灣問題的高度敏感性，切實遵守一個中國原則，避免向台獨分裂勢力發出錯誤信號。」

發言人強調，無論國際局勢如何變幻，堅持開放合作、互利共贏始終應成為中義關係發展的主流。中方高度重視發展對義大利關係，願同意方共同把握好中義全面戰略伙伴關係正確發展方向，堅持相互尊重，維護中義友好，深化經貿、文化、旅遊等各領域互利合作。期待義大利各界朋友在推動中義關係方面繼續發揮更多積極作用。

中央社23日刊發梅洛尼的書面專訪，她在訪問中稱，自己所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，她若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。

梅洛尼說，台灣是意大利與歐盟的戰略貿易伙伴，台海若發生軍事衝突，很明顯將對歐洲造成直接影響。她所領導的義大利兄弟黨與自由世界的民主國家一致強烈譴責中國對台軍事威脅，而歐盟應該運用一切政治與外交手段，盡全力施壓，以避免台海發生衝突。

她並說：「別忘了歐盟也是中國的主要出口市場，若他們決定攻台，可能導致市場（對中國出口商品）關閉。」

她稱，如果未來執政，她將與台灣推動更密切的新一輪合作，包括文化交流、觀光、公衛危機預防和管理、科學研究，以及台灣領先全球的半導體關鍵產業等領域。

在上月與路透的專訪中，梅洛尼說，她若當選義大利總理，將限制中國在義大利和歐洲的擴張，並表明無意繼續參與「一帶一路」計畫。

義大利在2019年3月與中國簽署「一帶一路」合作協議，成為首個加入該倡議的七國集團（G7）國家。

義大利 歐盟 一帶一路

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