烏克蘭被占領區公投亂象多 澤倫斯基：要解放整個國家

俄羅斯近日在占領的烏克蘭地區舉行公投，竟出現選舉工作人員在蒙面槍手陪同下敲門逼迫人們投票的情況，對此烏克蘭總統澤倫斯基誓言要「解放整個國家」。(歐新社)

俄羅斯近日在占領的烏克蘭 地區舉行公投，竟出現選務人員在蒙面槍手陪同下敲門逼迫人們投票 的情況，對此烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）誓言要「解放整個國家」。

衛報報導，澤倫斯基表示「烏克蘭武裝部隊將把俄羅斯軍隊趕出去，並對侵略者的每一次打擊進行報復」，他還承諾烏克蘭武裝部隊將重新控制南部的赫松（Kherson）和東部的頓巴斯區（Donbas)，包括盧甘斯克（Luhansk）和克里米亞（Crimea），澤倫斯基還強調「每一個凶手和施虐者都將因其對烏克蘭人的所作所為被繩之以法」。

來自被占領地區的Telegram群組消息顯示，當地居民以壓倒性多數抵制公投，當地人更描述25日出現的投票亂象，稱在哈科瓦市（Khakova）有官員拿著對講機挨家挨戶敲門，一旁更有2名手持突擊步槍的士兵，大多數居民拒絕開門，此外，在南部海濱村莊斯坦尼斯拉夫（Stanislav）也出現民眾與兩名俄羅斯人員一起收集簽名的狀況。

烏克蘭盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Haidai）認為「這是一場鬧劇」，並透露「參與投票的人是公開投票的，任何勾選『否』的人都會被特別註記，更會被添加到『不值得信任名單』中」。