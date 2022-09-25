我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

洛縣女子疑似在入室搶劫時被人用鈍器打死 1男被捕

烏克蘭被占領區公投亂象多 澤倫斯基：要解放整個國家

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯近日在占領的烏克蘭地區舉行公投，竟出現選舉工作人員在蒙面槍手陪同下敲門逼迫人們投票的情況，對此烏克蘭總統澤倫斯基誓言要「解放整個國家」。(歐新社)
俄羅斯近日在占領的烏克蘭地區舉行公投，竟出現選舉工作人員在蒙面槍手陪同下敲門逼迫人們投票的情況，對此烏克蘭總統澤倫斯基誓言要「解放整個國家」。(歐新社)

俄羅斯近日在占領的烏克蘭地區舉行公投，竟出現選務人員在蒙面槍手陪同下敲門逼迫人們投票的情況，對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）誓言要「解放整個國家」。

衛報報導，澤倫斯基表示「烏克蘭武裝部隊將把俄羅斯軍隊趕出去，並對侵略者的每一次打擊進行報復」，他還承諾烏克蘭武裝部隊將重新控制南部的赫松（Kherson）和東部的頓巴斯區（Donbas)，包括盧甘斯克（Luhansk）和克里米亞（Crimea），澤倫斯基還強調「每一個凶手和施虐者都將因其對烏克蘭人的所作所為被繩之以法」。

來自被占領地區的Telegram群組消息顯示，當地居民以壓倒性多數抵制公投，當地人更描述25日出現的投票亂象，稱在哈科瓦市（Khakova）有官員拿著對講機挨家挨戶敲門，一旁更有2名手持突擊步槍的士兵，大多數居民拒絕開門，此外，在南部海濱村莊斯坦尼斯拉夫（Stanislav）也出現民眾與兩名俄羅斯人員一起收集簽名的狀況。

烏克蘭盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Haidai）認為「這是一場鬧劇」，並透露「參與投票的人是公開投票的，任何勾選『否』的人都會被特別註記，更會被添加到『不值得信任名單』中」。

烏克蘭 投票 澤倫斯基

上一則

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

下一則

吸引遠距工作人士 西班牙推「數位游牧簽證」

延伸閱讀

後勤狀況多 俄副防長遭撤換 烏總統：普亭讓公民送死

後勤狀況多 俄副防長遭撤換 烏總統：普亭讓公民送死
澤倫斯基勸降俄軍 稱普亭故意「讓人民去送死」

澤倫斯基勸降俄軍 稱普亭故意「讓人民去送死」
澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」
佛洛伊德式錯誤?前英相強森欲讚澤倫斯基 卻口誤稱普亭

佛洛伊德式錯誤?前英相強森欲讚澤倫斯基 卻口誤稱普亭

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14
威廉與哈利17日穿軍服出席西敏宮的守靈儀式。（歐新社）

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

2022-09-20 08:49
拜登總統獲准搭乘自己的座車前往女王葬禮。(美聯社)

女王國葬各國元首限搭巴士 但拜登可搭座車 惹毛許多人

2022-09-18 16:17

超人氣

更多 >
封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難

封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
拜登與女州長牽手照引熱議 網友誤認第一夫人被晾一邊

拜登與女州長牽手照引熱議 網友誤認第一夫人被晾一邊