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義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

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義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

中央社╱綜合26日電
極右派義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）宣布取得下屆政府領導權。(歐新社)
極右派義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）宣布取得下屆政府領導權。(歐新社)

義大利中間偏左民主黨今天凌晨承認在全國大選中落敗，表示將成為下屆國會的最大反對派勢力，極右派義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）則宣布取得下屆政府領導權，梅洛尼成為義大利史上第一位女總理，義大利政府也將自二次世界大戰結束以來，再一次由極右派政治勢力領導。

路透報導，在首度發表官方談話時，民主黨（Democratic Party）資深國會議員塞拉基亞尼（Debora Serracchiani）對媒體說：「對這個國家來說，這是一個悲傷的夜晚。（右派）在國會占有多數，但在全國並沒有占多數。」

初步投票結果顯示，由梅洛尼旗下義大利兄弟黨（Brothers of Italy）領導的右翼聯盟已贏得43%得票率，明顯有望取得國會多數。

法新社報導，梅洛尼今天表示，她會尋求領導下屆政府，並為所有義大利人民效力。

她在羅馬告訴媒體，「義大利人民已經傳達明確訊息，也就是支持由義大利兄弟黨領導的右翼政府」。她還說：「我們會為所有義大利人民效力。」

梅洛尼日前告訴中央社，中國正滲透世界各角落，她若當選，將限制中國在義大利與歐洲的擴張，且無意繼續參與「一帶一路」計畫。她還說，她所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，她若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。

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