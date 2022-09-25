英外相柯維立首訪日韓星 凸顯重視印太區域

英國外交大臣柯維立。(美聯社)

英國 外交大臣柯維立（James Cleverly）明天起將訪問日本、南韓及新加坡 ，這是他9月6日上任後第2個出訪行程，凸顯英國對印太區域的重視。

英國外交部今天表示，柯維立將在為期3天的訪問期間，出席日本前首相安倍晉三國葬，並與外務大臣林芳正會晤。接著在南韓，他將與總統尹錫悅、外交部長朴振會面，並造訪南、北韓之間的非武裝地帶（DMZ）。

在最後一站新加坡，柯維立將與新加坡總理李顯龍、副總理兼財政部長黃循財、外交部長維文會晤。他也將在28日至30日舉行的美國梅肯研究院亞洲高峰會（Milken Asia Summit）發表專題演講，闡述他對印太區域的外交政策願景。

此外，他也將為「英國國際投資 公司」（British International Investment, BII）在新加坡新設的辦公室宣布正式開始運作。

BII是英國外交部旗下負責國際合作發展投資與金融業務的組織，規畫未來5年運用公、私部門資源擴大投資亞洲、非洲及加勒比海地區，協助各國避免陷入債務陷阱，有與中國較勁意味。

根據BII官網資料，BII一年將投資15億至20億英鎊於綠色基礎建設、科技等項目，目標是在2025年以前達成一年投資80億英鎊。

值得注意的是，英方預告，柯維立將與朴振討論全球性的安全與經濟議題，觸及烏克蘭、俄羅斯及中國。

英國外交部指出，柯維立將展現對於英國而言，「向印太傾斜」（Indo-Pacific Tilt）的政策方針「日益重要」，且英國有野心成為印太區域成員的最佳歐洲合作夥伴。

柯維立在啟程前聲明強調，英國致力與印太區域發展長期關係，領域涵蓋經濟、貿易與安全。

柯維立6日就任外相，此前曾在外交部負責歐洲、北美、中東、北非事務。近日訪問美國、出席聯合國大會期間，他曾與中國外長王毅及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行場邊會談。

他向王毅表達英國對台灣海峽緊張情勢的關切，並向布林肯重申英國將致力維護以規則為基礎的國際秩序及台海和平穩定。

英國在前首相強生（Boris Johnson）任內推出「向印太傾斜」政策，6日上任的新首相特拉斯（Liz Truss）延續此路線，且已著手修訂英國去年3月發布、揭示「向印太傾斜」方針的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review），將提升報告對中國威脅的分析比重，新版本預計今年底前推出。