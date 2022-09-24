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抗議艾米尼之死 伊朗國營媒體：至少35人死於示威

中央社德黑蘭24日綜合外電報導
伊朗女子艾米尼因違反服裝規定遭宗教警察逮捕後死亡，引發各地抗議。圖為希臘民眾示威抗議。(美聯社)
伊朗女子艾米尼因違反服裝規定遭宗教警察逮捕後死亡，引發各地抗議。圖為希臘民眾示威抗議。(美聯社)

伊朗女子艾米尼因違反服裝規定遭宗教警察逮捕後死亡，引發全國各地抗議，國營媒體報導，連日來的示威已經造成至少35人喪命。

伊朗體育部的包納新聞社（Borna）昨天晚間引述國營電視台的消息說，「全國近日的示威抗議，造成的死亡人數已增加到35人」。

伊朗官方之前統計的死亡人數為17人，包括5名安全部隊人員。另外，挪威首都奧斯陸（Oslo）的伊朗人權（IHR）非政府組織指出，伊朗政府派安全部隊鎮壓抗議群眾，導致至少50人喪生。

22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）本月13日因未戴好頭巾被宗教警察逮捕，陷入昏迷3天後去世，引爆示威潮。

包括首都德黑蘭（Tehran）等伊朗多個主要城市爆發大批群眾抗議，在艾米尼死後連續8個晚上走上街頭示威。

支持安全部隊的群眾也不甘示弱，在阿瓦茲（Ahvaz）、伊斯法罕（Isfahan）、科姆（Qom）、大不里士（Tabriz）等城市發起示威。

有抗議人士說，艾米尼在拘留期間頭部遭重擊，不過此項說法並未獲得伊朗官方證實。

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）昨晚表示，艾米尼並沒有被打。他強調，伊朗官方正在調查艾米尼的死因，「我們必須等待最終醫療化驗結果，這需要一些時間」。

伊朗 警察 內政部

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