我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柬埔寨中國偷渡客沉船 增至3死8人仍失蹤

有球迷有隊友 費德勒最完美的告別 勝負早不重要

日本米其林拉麵店老闆驟逝 店家駁斥與貓咬有關

中央社東京24日綜合外電報導
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)

全球第一間獲米其林一星評價的日本拉麵店「Japanese Soba Noodles蔦」，其創辦人大西祐貴傳出驟逝，享年43歲。同店負責人說，大西死因為急性心臟衰竭，跟被貓咬無關。

日本「體育報知」報導，大西祐貴9月14日曾在拉麵店推特發文說被愛貓咬，讓網路上對大西祐貴死因眾說紛紜。

拉麵店負責人受訪時澄清，「貓跟死因無關，大西本人非常疼貓，大西家人對不符事實的臆測感到非常難過」。

根據推特發文，大西祐貴在9月14日到16日因為被貓咬受傷暫停營業，接著在9月17日與18日營業。拉麵店負責人表示，9月18日是大西祐貴最後一天上班。

店家官網表示，大西祐貴享年43歲驟逝，他創辦全球首間獲米其林一星評價的拉麵店，確立了超越國境走向全球的拉麵人氣，是一位充滿才能的主廚。所有員工將團結一心，為繼承大西祐貴遺願而努力。

「Japanese Soba Noodles蔦」在2015年獲米其林一星評價時，店面位於東京JR巢鴨站前，之後在2019年搬遷到代代木上原。雖然目前不知店面何時重新營業，但負責人說，「會盡可能以適當形式讓拉麵店持續下去」。

推特 日本

上一則

澤倫斯基：中國在俄國入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

延伸閱讀

布林肯會王毅：維持台海和平穩定至關重要

布林肯會王毅：維持台海和平穩定至關重要
未獲認證 打高端疫苗者赴日本 須先自費做PCR

未獲認證 打高端疫苗者赴日本 須先自費做PCR
安倍國葬預計砸16.6億日圓 日人：為何比女王葬禮貴？

安倍國葬預計砸16.6億日圓 日人：為何比女王葬禮貴？
拉麵迷慟 全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

拉麵迷慟 全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14
梅根與哈利。（美聯社）

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

2022-09-17 09:46

超人氣

更多 >
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
最幸福國度23日重開 每人每晚加收200美元恐嚇跑遊客

最幸福國度23日重開 每人每晚加收200美元恐嚇跑遊客
越裔男毆打空服員 若定罪最高20年監禁

越裔男毆打空服員 若定罪最高20年監禁
蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告
研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創

研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創